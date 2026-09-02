Станислав Кочев поддержал инициативу по сопровождению детей военнослужащих в первый класс

Участник программы «Время героев», вице-спикер госсовета Коми, Герой России Станислав Кочев поддержал инициативу по сопровождению в первый класс детей военнослужащих — участников СВО, погибших при исполнении воинского долга или продолжающих выполнять боевые задачи.

Перед торжественной линейкой в Усинске Станислав Кочев встретился с тремя первоклассниками и их мамами. Он пообщался с ребятами, пожелал им успешной учебы, новых открытий и уверенно идти вперед. После встречи дети вместе с мамами и Станиславом Кочевым отправились на свою первую школьную линейку.

Инициативу поддержали представители «Боевого братства». В этом году активисты организации в большинстве муниципальных образований Республики Коми проводили в первый класс детей участников СВО — тех, чьи отцы находятся на передовой или погибли при исполнении воинского долга.

Станислав Кочев отметил важность такой поддержки для семей героев и подчеркнул, что рядом с ними должны быть не только в сложные моменты, но и в такие значимые события, как первый школьный день. По его словам, внимание и забота помогают детям чувствовать поддержку и уверенно начинать новый этап своей жизни.