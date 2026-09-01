«Не просто удобно, но и безопасно»: председатель Общественной палаты Коми назвал главный аргумент в пользу ДЭГ

В Общественной палате Коми состоялся брифинг регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами. Участники встречи подвели промежуточные итоги работы, уделив особое внимание взаимодействию с НКО и политическими партиями. Председатель Общественной палаты Коми Геннадий Левицкий высоко оценил ценность достигнутых с ними договоренностей.

Кроме того, на брифинге обсудили просветительский медиапроект «Штаб по выборам. Без протокола», который уже не первый год помогает жителям лучше разбираться в тонкостях избирательного процесса.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Облизов рассказал об особенностях подготовки независимых наблюдателей. Он презентовал набор методических материалов для работы в Единый день голосования (ЕДГ-26) — в их число вошли актуализированный «Золотой стандарт» и специальная рабочая тетрадь общественного наблюдателя, разработанная Общественной палатой Коми.

В ходе сессии вопросов и ответов члены палаты дали подробные разъяснения представителям СМИ. В частности, Геннадий Левицкий прокомментировал вопрос о грани между информированием об участии в выборах и принуждением. Он пояснил: если гражданин сталкивается с попытками заставить его голосовать или, напротив, отказаться от участия в выборах, он имеет полное право обратиться за защитой и разъяснениями в участковую либо в Избирательную комиссию Республики Коми.

Геннадий Левицкий подчеркнул, что выбор формата голосования остается исключительно индивидуальным правом каждого гражданина. Для одних поход на избирательный участок является устоявшейся традицией и настоящим праздником. При этом необходимо учитывать и особые обстоятельства — например, ситуацию 22 августа, когда в республике была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

«В подобных условиях дистанционное электронное голосование становится не просто удобным, но и безопасным вариантом, и это серьёзный аргумент в его пользу», — отметил председатель Общественной палаты Коми Геннадий Левицкий.