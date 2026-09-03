Внимание, будущие аграрии Республики Коми! У вас есть время до 6 сентября, чтобы попасть в «Школу фермера».

По просьбам потенциальных слушателей набор на новую волну федерального образовательного проекта «Школа фермера» продлён. Заявки принимаются по 6 сентября 2026 года включительно. Ваш бизнес-план всё ещё в голове?

Пора материализовать идеи!

Напомним, проект реализуется в Российской Федерации с 2020 года, в Коми – с 2021-го. В нашем регионе организаторами выступают Министерство сельского хозяйства и торговли РК, Фонд поддержки сельскохозяйственных инициатив «Агро Содействие» и региональный филиал АО «Россельхозбанк».

«Школа фермера» направлена на обучение начинающих предпринимателей организации бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и подготовку профессиональных кадров для сельского хозяйства. Проект соответствует целям и задачам федерального проекта «Кадры в АПК», входящего в состав нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности.

Двухмесячная программа объединяет теорию и практику: слушатели учатся основам бизнеса, разрабатывают собственные проекты и по завершении получают документы о повышении квалификации государственного образца.

Зарегистрироваться и подать заявку можно по ссылке

vk.ru/wall-186378665_5517

Более подробная информация – по ссылке

https://svoefermerstvo.ru/farmers-way/school/regions_shf