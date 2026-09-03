Внимание, будущие аграрии Республики Коми! У вас есть время до 6 сентября, чтобы попасть в «Школу фермера».

По просьбам потенциальных слушателей набор на новую волну федерального образовательного проекта «Школа фермера» продлён. Заявки принимаются по 6 сентября 2026 года включительно. Ваш бизнес-план всё ещё в голове?
Пора материализовать идеи!
Напомним, проект реализуется в Российской Федерации с 2020 года, в Коми – с 2021-го. В нашем регионе организаторами выступают Министерство сельского хозяйства и торговли РК, Фонд поддержки сельскохозяйственных инициатив «Агро Содействие» и региональный филиал АО «Россельхозбанк».
«Школа фермера» направлена на обучение начинающих предпринимателей организации бизнеса в сфере агропромышленного комплекса и подготовку профессиональных кадров для сельского хозяйства. Проект соответствует целям и задачам федерального проекта «Кадры в АПК», входящего в состав нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности.
Двухмесячная программа объединяет теорию и практику: слушатели учатся основам бизнеса, разрабатывают собственные проекты и по завершении получают документы о повышении квалификации государственного образца.
Зарегистрироваться и подать заявку можно по ссылке
vk.ru/wall-186378665_5517
Более подробная информация – по ссылке
https://svoefermerstvo.ru/farmers-way/school/regions_shf
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