7 апреля 2026 года на 58 году жизни перестало биться сердце Ракина Владимира Проталионовича

Он погиб при выполнении боевого задания в зоне проведения специальной военной операции.

Владимир родился в Сыктывкаре восьмым ребенком в семье. Окончил школу, более 30 лет трудился на предприятиях столицы. 12 лет назад переехал жить в город Анапу, где продолжил трудовую деятельность.

Ушел на СВО добровольцем в январе этого года, служил в звании рядового помощником гранатометчика в составе войск Восточного военного округа. Он был добрым, отзывчивым и очень светлым человеком. Волевой, неконфликтный, необычайно сильный, умел держать удары своей нелегкой судьбы.

Мы всегда будем помнить тебя, Володя, нашего воина, воина российской армии, отдавшего свою жизнь за страну, за нас, за будущее наших детей. Светлая память тебе!

Владимир будет похоронен в с.Юровка Анапского района.