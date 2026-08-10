Арктические гектары в Коми: география участников расширяется

Автор: Республика 10.08.2026

Жители южных регионов России — Кубани, Ставрополья и Ростовской области — стали участниками программы «Арктический гектар» в Республике Коми.

Об этом сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн.

В республике сейчас заключено 52 договора безвозмездного пользования. Наибольшей популярностью программа пользуется в Усинске, далее следуют Инта, Воркута и Усть-Цильма. Именно в этих четырех муниципалитетах можно бесплатно получить гектар от государства.

Программа привлекла людей из множества регионов: от Москвы и Санкт-Петербурга до Красноярского края и Свердловской области.

Большинство участников планируют вести личное подсобное хозяйство или строить жилые дома. Есть и креативные инициативы: под Воркутой планируют развивать познавательный туризм, а под Усинском — возвести спортивную базу отдыха.

Подать заявку на получение участка можно через портал НаДальнийВосток.рф.

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