Арктические гектары в Коми: география участников расширяется

Жители южных регионов России — Кубани, Ставрополья и Ростовской области — стали участниками программы «Арктический гектар» в Республике Коми.

Об этом сообщил глава региона Ростислав Гольдштейн.

В республике сейчас заключено 52 договора безвозмездного пользования. Наибольшей популярностью программа пользуется в Усинске, далее следуют Инта, Воркута и Усть-Цильма. Именно в этих четырех муниципалитетах можно бесплатно получить гектар от государства.

Программа привлекла людей из множества регионов: от Москвы и Санкт-Петербурга до Красноярского края и Свердловской области.

Большинство участников планируют вести личное подсобное хозяйство или строить жилые дома. Есть и креативные инициативы: под Воркутой планируют развивать познавательный туризм, а под Усинском — возвести спортивную базу отдыха.

Подать заявку на получение участка можно через портал НаДальнийВосток.рф.