Что мешает работать?

Автор: Республика 09.08.2026

Добровольцы обсудили свои проблемы в городах и районах Коми

Поддержка волонтеров стала темой круглых столов в Штабах общественной поддержки «Команда Республики Коми» в муниципалитетах.

В Усть-Куломском районе речь шла об усилении статуса добровольцев, создании эффективных инструментов материальной и моральной поддержки, развитии системы взаимопомощи и привлечении ресурсов от сторонних организаций.

В нынешних непростых и порой опасных реалиях работа волонтера приобрела особый, героический, смысл. Многие земляки, зачастую на свой страх и риск, продолжают выполнять свой долг, собирают и доставляют гуманитарную помощь, поддерживают бойцов на передовой и их семьи в тылу. Этот труд требует огромного мужества и должен быть по достоинству оценен, подчеркивают участники встречи.

В Печоре обсудили результаты анонимного опроса, проведенного среди волонтеров. Более половины опрошенных занимаются волонтерством от трех до пяти лет и более. Основное направление работы – социальное: помощь пожилым, детям, инвалидам. Однако результаты показали, что почти 94% волонтеров не знают своих прав, закрепленных федеральным либо региональным законодательством, либо знают их поверхностно. В то же время 62,5% опрошенных оценивают взаимодействие с местной администрацией как отличное, отмечая открытость власти и готовность к диалогу.

Сами волонтеры рассказали, с какими трудностями им приходится сталкиваться ежедневно, сколько времени и денег тратят на добрые дела, а также что их поддерживает, а что останавливает. Перечень проблем и предполагаемых механизмов их решения вошел в протокол круглого стола. В числе предлагаемых мер поддержки – введение дополнительного налогового вычета для волонтеров.

В Сыктывдинском районе добровольцы тоже говорили о том, что действительно мешает им работать. Прозвучали вопросы: где хранить тонны маскировочных сетей и гуманитарную помощь, как поддержать координаторов, которые тратят личный бензин на поездки, почему десятки волонтерских групп остаются без верификации, а значит, не могут получить заслуженные баллы к ЕГЭ.

В резолюции по итогам встречи сформулированы реалистичные меры поддержки. Это создание районного координационного центра – «Доброцентра»; малые волонтерские группы без статуса юрлица смогут получать микрогранты по облегченной схеме через администрацию района; проведение инвентаризации пустующих зданий для обустройства в них опорных пунктов и складов, а также закрепление транспорта за активными волонтерами; запуск пилотного проекта «Карточка волонтера» – обладатели карты смогут пользоваться скидками у местных партнеров; в бюджете появится ежегодная статья на развитие добровольчества.

Похожие проблемы озвучили волонтеры Корткеросского района: отсутствие государственного страхования добровольцев, специалиста по работе с волонтерами, не налажен учет часов, нет целевого финансирования – всё держится на энтузиазме.

Многие совмещают волонтерство со своей основной работой, поэтому поступило предложение внести поправки в Трудовой кодекс о дополнительных оплачиваемых днях отдыха для добровольцев.

Об опыте работы школьного волонтерского центра и деятельности серебряных волонтеров шла речь в Штабе общественной поддержки в Ижме.

В Княжпогостском районе участники кроме всего прочего отметили необходимость единого стандарта экипировки, проработки механизма начисления дополнительных баллов абитуриентам, имеющим волонтерский опыт, а также учета волонтерских часов в системе внутренней мотивации сотрудников предприятий и учреждений.

Аналогичные предложения озвучены на встречах в Инте, Усинске, Сосногорске, Удорском районе и в других муниципалитетах Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото  администрации МР «Усть-Куломский»

 

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