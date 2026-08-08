Земля в подарок

В Коми набирают популярность арктические гектары

Программе «Гектар» исполнилось десять лет. На территории Республики Коми она действует не всё это время, а только с 1 августа 2021 года. К Арктической зоне в нашем регионе относятся Воркутинский, Интинский и Усинский муниципальные округа, а также Усть-Цилемский район.

Северные просторы для новых проектов

За пять лет в Республике Коми на участие в программе «Гектар» поступило 144 заявления, в том числе 11 коллективных. С гражданами заключен 51 договор безвозмездного пользования земельными участками: в Усинске – 22, в Инте – 15, в Воркуте и в Усть-Цильме – по 7. Общая площадь земельных участков – 58,6 га.

На полученном гектаре можно построить дом, гараж или ферму, разбить сад или огород, выращивать скот или рыбу, открыть клуб, спортивную или туристическую базу, магазин… И это далеко не полный перечень. Подмечено, что жители Усинска и Инты на своих участках предпочитают строить жилые дома, а устьцилёма в основном используют участки как пастбища и сенокосные угодья.

При надлежащем использовании земли участок можно оформить в собственность или долгосрочную аренду через четыре с половиной года. При ненадлежащем – через пять лет гектар придется вернуть государству.

Будущий дом в Парме

Семья Шероновых одной из первых в Усинске взяла арктический гектар. Марианна – школьный бухгалтер, Алексей – индивидуальный предприниматель.

– Объявление о том, что у нас выдаются земли по программе «Арктический гектар», муж увидел в интернете. Обратились в земельный отдел – там нам указали сайт, на котором мы могли «застолбить» участок. Когда зашли на сайт, на выбор там было всего три участка. Первый находился далеко за городом, два – в границах населенного пункта, но при этом один из них был уже занят. Так что выбирать не пришлось, – рассказывает Марианна Владимировна. – Участок нам выдали в поселке городского типа Парма. Решили взять, потому что очень хотим построить свой загородный дом. Сложностей с оформлением не возникло. Сложность в другом: участок мы получили весь заросший, два лета вырубали поросль, место оказалось сырым, пришлось делать отсыпку.

Из хорошего – рядом с территорией проходит теплотрасса, проложены трубы с холодной водой и газ, дорога песчаная.

Построить дом у Шероновых еще не получилось. Пока здесь стоит только строительный балок. По словам хозяйки, дело «упирается в финансы», вернее, в их недостаток:

– Родные и друзья следовать нашему примеру не хотят. Они и нас отговаривали, потому что взять участок легко, а вот построить дом, подключить к нему свет, тепло, газ и воду требует больших финансовых затрат. Как только построимся, сразу оформим землю в собственность.

«Уезжать не планируем»

Железнодорожники Марина и Алексей Майоровы из Инты тоже строят дом на арктическом гектаре.

– Узнала о программе из новостей, – рассказывает Марина Васильевна. – Первой оформила участок сестра, а потом уже и мы с мужем. Хотелось иметь свой дом, свое хозяйство. Сначала смотрели варианты на юге и в средней полосе, а потом посидели, подумали и поняли, что, если брать участок на юге, то надо сразу уезжать. А мы с мужем еще молодые и планируем доработать в Инте до пенсии. Так что решили пока не дергаться. Я родилась и выросла в Инте, муж переехал ко мне в 2009 году, ему здесь нравится, уезжать не хотим. И мы решили строить дом здесь. Многие знакомые отговаривают, крутят у виска пальцем, но мы не отступаемся.

С оформлением участка проблем не возникло. Майоровы через Госуслуги зарегистрировались на сайте «НаДальнийВосток.РФ», выбрали на карте участок и подали заявление. Бегать по кабинетам не пришлось. Специалисты приняли заявление и в течение месяца оформили документы.

Осенью 2024 года Майоровы получили участок. Он в черте города, более того – в районе, где супруги живут сейчас. Рядом – муниципальная дорога и частные дома. Электричество на участок провели, счетчик подключили – на это ушло не больше месяца.

– Подвод централизованной холодной воды и канализации возможен, но в городском «Водоканале» до участка делать подвод не хотят, а за свой счет это очень дорого, дешевле сделать скважину и септик. Подводки централизованной горячей воды нет, – рассказывает интинка.

Сейчас Майоровы занимаются расчисткой участка. Под строительство собираются брать ипотеку.

– Землякам, которые хотят остаться жить в своем родном городе, желаю не бояться брать и осваивать участки, – добавляет Марина Васильевна. – Свой дом есть свой. Здесь ни от кого не зависишь, можно выращивать на огороде экологически чистые продукты, завести домашнюю птицу.

Основная проблема, по словам хозяев арктического гектара, заключается в дорогой доставке в Инту материалов для строительства дома. «Вот если бы власти еще и в этом чуток помогали, возможно, освоение земель шло бы веселее», – уверены они.

Освоение Севера

Земельный участок для строительства жилья, ведения бизнеса или сельского хозяйства может бесплатно получить любой совершеннолетний гражданин России или участник госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Оформить заявку можно через официальную платформу «НаДальнийВосток.РФ» или портал Госуслуги. Также заявление в уполномоченный орган по распоряжению земельными участками можно принести лично, или направить посредством почтовой связи, или подать через МФЦ.

Участвовать в программе можно всей семьей, объединяя участки. Земля предоставляется на всем Дальнем Востоке, а также в Арктической зоне РФ (включая части Мурманской и Архангельской областей, Карелии, Коми и других северных регионов).

Цель программы – упрощение порядка предоставления гражданам земельных участков в Арктической зоне Российской Федерации, вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот.

Артур АРТЕЕВ

Фото из семейных архивов Шероновых и Майоровых

За 10 лет действия программы «Гектар» бесплатные земельные участки на Дальнем Востоке и в Арктике получили более 180 тысяч человек. Около 40 тысяч участков уже переоформлены гражданами в собственность или долгосрочную аренду после успешного освоения за первые 5 лет. По количеству выданных гектаров лидирует Республика Саха (Якутия).

Перечень территорий, в границах которых земельные участки могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование, утвержден Законом Республики Коми от 19 июля 2021 года № 72-РЗ. С учетом поправок в данный момент в перечень включена 71 территория общей площадью 4036,13 га.

МО «Воркута» – 13 территорий общей площадью 1708,69 га

МО «Инта» – 25 территорий общей площадью 47,07 га

МО «Усинск» – 20 территорий общей площадью 132,89 га

МР «Усть-Цилемский» – 13 территорий общей площадью 2147,48 га