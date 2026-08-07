Людмила Елькина: «Пошаговая прозрачность – залог легитимности выборов»

Сделать выбор – значит проявить свою гражданскую позицию.

В этом убеждена директор столичного детского сада № 92, председатель сыктывкарской участковой избирательной комиссии № 79 Людмила Анатольевна Елькина. Отсчет работы в участковой избирательной комиссии она ведет с 2015 года. Тогда молодая сотрудница дошкольного учреждения откликнулась на приглашение своего руководителя стать членом УИК. Страна выбирала президента, а Людмила Елькина получила боевое крещение и первый опыт участия в организации работы на избирательном участке.

– На нашем участке были установлены новенькие комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБы). Эти аппараты сканируют бюллетени, распознают результаты, производят подсчет, выводящийся в протоколе. Осваивать комплексы нам помогали представители из Москвы, – вспоминает Людмила Анатольевна. – Мы стояли рядом с КОИБами и инструктировали избирателей, как надо действовать. При этом сами старались даже не жестикулировать, ведь все наши движения фиксировали камеры видеонаблюдения. Объяснять алгоритм действий следовало только на словах. Избирателю выдавалась карточка, он прикладывал ее к сканеру, на экране появлялись четыре фамилии, голосующий нажимал кнопку, после этого вся информация считывалась КОИБом.

Активная жизненная позиция и повышенное чувство ответственности новенькой не остались незамеченными – председатель участковой избирательной комиссии по достоинству оценила лидерский потенциал сотрудницы и рекомендовала ее на руководящий пост. И уже на следующих выборах Людмила Елькина возглавила участковую избирательную комиссию в Нижнем Чове в школе № 9.

А потом… поменялась участками со своей коллегой:

– В школе № 3 председателем УИК была директор школы № 9. Я живу как раз около третьей школы, а она – рядом со школой № 9. Мы пришли в территориальную избирательную комиссию и попросили разрешить нам поменяться.

С той самой поры Людмила Анатольевна руководит УИК № 79. Обязательными для каждого члена УИК качествами председатель комиссии считает доброжелательность и культуру общения. Возможно, именно поэтому за всю практику Людмилы Елькиной на ее участке ни разу не возникало каких-либо скандалов или инцидентов из-за некорректного поведения членов комиссии. А вот позитивные моменты встречаются часто.

– Избиратели всегда радуются, когда получают в подарок сувениры с логотипом выборов – календари, ручки. Если приходят родители с маленькими детьми, дарим приятные мелочи деткам. У нас всегда готовы подарочные сувениры для юных избирателей, кому только исполнилось 18 лет. Встречаем их аплодисментами, вручаем воздушные шары. Молодые люди с улыбкой принимают наши поздравления, – отмечает Людмила Анатольевна.

Корректное отношение, конечно же, распространяется на наблюдателей – от Общественной палаты, политических партий и кандидатов.

– Наблюдателей сначала регистрируем, предоставляем им места. Объясняем, что делать снимки они могут только со своего места. Нельзя фотографировать бюллетень, который заполнил избиратель. Всегда прошу: пожалуйста, спросите избирателя, можно ли его фотографировать, например, как он опускает бюллетень в КОИБ, – продолжает рассказ Людмила Елькина. – В течение трех дней голосования участок посещают члены территориальной избирательной комиссии, депутаты, представители СМИ, интересуются, произошли ли какие-то нестандартные ситуации, есть ли жалобы. Мы всегда открыты для всех.

На предстоящих выборах депутатов Госдумы РФ IX созыва в Коми будет в том числе применяться такая форма волеизъявления как дистанционное электронное голосование (ДЭГ). При этом, если произойдет технический сбой, избиратель может прийти на любой избирательный участок и проголосовать непосредственно в помещении для голосования. Людмила Елькина столкнулась с подобной ситуацией на прошлогодних выборах: гражданин не смог зайти в личный кабинет на Госуслугах, ему помогли это сделать члены УИК. Дальше всю процедуру волеизъявления избиратель выполнил самостоятельно.

– Внесли его фамилию в специальный список, чтобы исключить возможность проголосовать во второй раз. Напротив фамилии пишем: «Проголосовал ДЭГ», – поясняет Людмила Елькина.

Впереди у всех председателей УИК, их заместителей и секретарей обучающие занятия, на которых они закрепляют свои знания и узнают о новшествах избирательного процесса.

– У нас есть электронные блокноты, мы называем их «пошаговка». В течение всех трех дней выборов, как только открываем избирательный участок, записываем все свои действия с указанием времени. Если комиссия выезжает на дом к тем, кто не может лично прийти в помещение для голосования, заранее предупреждаем наблюдателей, спрашиваем, кто желает поехать вместе с нами, – поясняет председатель.

Тем, кто сомневается, идти ли им на выборы, Людмила Елькина советует не игнорировать важнейшее в жизни страны событие:

– Человеку надо задать вопрос: что именно его останавливает? Ощущение, что уже всё решено за него, недоверие к системе? Я всегда говорю: если сомневаетесь в кандидатах, изучите их официальные программы, биографию. Такая информация размещается, например, на стендах в вестибюле школы. Спокойно и внимательно всё прочтите и примите решение. Важно понимать: от вашего голоса зависит будущее страны.

Фото предоставлено Людмилой Елькиной