Ветеринар по образованию, фермер по призванию: жительница Усть-Куломского района получила 12,6 млн рублей на развитие хозяйства

Фермер из села Руч Усть-Куломского района Надежда Погодина стала победительницей грантового конкурса и получит 12,6 миллиона рублей на строительство новой животноводческой фермы.

О проекте рассказал Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

«Знакомьтесь – Надежда Сергеевна Погодина. По образованию ветеринар, по призванию – фермер. Открыла свое КФХ в селе Руч, производит мясо и молоко», — представил предпринимательницу руководитель региона в своем аккаунте в мессенежере МАХ Ростислав Гольдштейн.

По словам Ростислава Гольдштейна, пока хозяйство производит небольшие объемы продукции, однако грантовые средства кардинально изменят ситуацию. На выделенные деньги будет построена ферма на 50 голов, что даст возможность кратно увеличить поголовье скота и объемы выпускаемого мяса и молока. Глава Коми подчеркнул, что именно таким целеустремленным фермам необходимо помогать развиваться.

Грант для хозяйства из Усть-Куломского района — часть масштабной кампании по поддержке местного АПК. Глава региона сообщил, что всего в этом году на помощь сельскому хозяйству в Коми направят более 1 миллиарда рублей. Финансирование пойдет по 30 различным направлениям — от прямых субсидий до льготных кредитов.

Главная цель такой поддержки — производство качественной и экологичной северной продукции. По мнению Ростислава Гольдштейна, даже в сложных климатических условиях Севера сельское хозяйство «может и должно быть высокодоходным».