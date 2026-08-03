«Горячий песок» на берегу Сысолы

В селе Шошка Сыктывдинского района на минувшей неделе прошел районный спортивный слет.

На берегу реки состоялись турниры по пляжному волейболу и мини-футболу, а в воде – гонки на сапах. Молодежное крыло «Движения Первых» организовало интерактивную площадку «Вместе в движении», а местный отдел по молодежной политике – площадку «КАРТОН ФЕСТ», участникам которой надо было проявить инженерную смекалку и соорудить плоты из обычного картона.

Среди гостей слета «Горячий песок» была замминистра физкультуры и спорта Республики Коми Ангелина Селявка. Она отметила, что спорт – одно из приоритетных направлений работы правительства региона:

– К 2030 году 70 процентов россиян должны быть вовлечены в физкультуру и спорт. В целях реализации государственной программы «Спорт России», разработанной по поручению Президента страны Владимира Путина, и проводятся такие мероприятия.

Районный спортивный слет прошел в рамках бренда «КомиЛето». Этот проект разработан по поручению Главы РК Ростислава Гольдштейна и объединяет самые яркие события сезона. Ознакомиться с афишей всех мероприятий можно на сайте комилето.рф

Ярослав СЕВРУК