«Горячий песок» на берегу Сысолы

Автор: Республика 03.08.2026

В селе Шошка Сыктывдинского района на минувшей неделе прошел районный спортивный слет.

На берегу реки состоялись турниры по пляжному волейболу и мини-футболу, а в воде – гонки на сапах. Молодежное крыло «Движения Первых» организовало интерактивную площадку «Вместе в движении», а местный отдел по молодежной политике – площадку «КАРТОН ФЕСТ», участникам которой надо было проявить инженерную смекалку и соорудить плоты из обычного картона.

Среди гостей слета «Горячий песок» была замминистра физкультуры и спорта Республики Коми Ангелина Селявка. Она отметила, что спорт – одно из приоритетных направлений работы правительства региона:

– К 2030 году 70 процентов россиян должны быть вовлечены в физкультуру и спорт. В целях реализации государственной программы «Спорт России», разработанной по поручению Президента страны Владимира Путина, и проводятся такие мероприятия.

Районный спортивный слет прошел в рамках бренда «КомиЛето». Этот проект разработан по поручению Главы РК Ростислава Гольдштейна и объединяет самые яркие события сезона. Ознакомиться с афишей всех мероприятий можно на сайте комилето.рф

Ярослав СЕВРУК

 

Оставьте первый комментарий для "«Горячий песок» на берегу Сысолы"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.



Powered by  Соблюдение GDPR Cookie
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.