Команда Республики Коми собрала инициативы о мерах поддержки волонтеров со всех городов и районов региона

Автор: Республика 03.08.2026

30 июля в муниципальных образованиях Республики Коми на базе Штаба общественной поддержки «Команда Республики Коми» прошла единая серия круглых столов, посвящённых развитию волонтёрства.

Главная цель встреч — создание механизмов поддержки волонтеров на местах.

Напомним, Штабы общественной поддержки созданы по инициативе Главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна. Они призваны стать мостом между властью и обществом, оперативно выявлять и решать актуальные проблемы на местах. К работе штабов активно подключился заместитель Председателя Госсовета Коми, герой России Станислав Кочев.

За круглыми столами собрались представители власти, бизнеса, общественных организаций, сами волонтёры — от школьников до «серебряных» добровольцев.

В Усть-Куломе круглый стол прошел во главе с руководителем района Сергеем Рубаном. Темой стало признание героического труда волонтёров, которые на свой страх и риск доставляют гуманитарную помощь бойцам СВО. Участники сошлись во мнении о необходимости перехода к реальным механизмам поддержки.

В Печоре организатором выступила член Молодёжного парламента Коми Юлия Нацмер. На встрече обсудили результаты анонимного опроса, который выявил, что почти 94% волонтёров не знают своих прав. Участники круглого стола предложили провести информационную кампанию и рассмотреть вопрос о специальном налоговом вычете для добровольцев.

Глава Сыктывдинского района Илья Семяшкин вместе с активистами обсудили самые насущные проблемы: нехватку помещений для хранения гуманитарных грузов и трудности с верификацией часов деятельности волонтеров на платформе «Добро.рф». По итогам сформирована резолюция с конкретными мерами, свои предложения район представит на республиканский уровень.

В Сосногорске к дискуссии присоединилась Наталья Коновалова, руководитель республиканского ресурсного центра развития волонтерства, что придало встрече статус профессионального экспертного диалога.

На круглом столе в Корткеросском районе озвучили проблемы, которые необходимо решить на федеральном уровне: отсутствие госстрахования волонтёров и единой терминологии в законодательстве. Прозвучало предложение внести поправки в Трудовой кодекс о дополнительных оплачиваемых днях для добровольцев. Первый заместитель главы района Константин Карпов заявил о необходимости сделать такие встречи регулярными.

В Ижемском районе под девизом «Добро там, где мы» встретились волонтёры разных поколений. Цифры привела представитель «серебряных» волонтёров Надежда Степанец: за 2024–2025 годы ими изготовлено 16 тысяч порций горячего питания и 305 маскировочных сетей, при этом их главная проблема — отсутствие помещения для работы.

В Княжпогостском районе участники обратили внимание на необходимость единой брендированной экипировки, а также решении правовых рисков. Особо остро встал вопрос учёта волонтёрских часов для поступления в вузы: баллы начисляются только за верифицированные часы, что создаёт трудности для занятых учащихся .

В Усинске по итогам круглого стола родились инициативы, которые можно реализовать уже сейчас на муниципальном уровне: создание Доброцентра, организация системы наставничества и обучения волонтёров. Волонтёры, сопровождающие гуманитарные конвои, подняли вопрос о необходимости официального статуса и страхования жизни.

В Удорском районе обсудили разработанный план действий по созданию муниципального координационного центра, введение системы баллов с бонусами для волонтёров и запуску цифровой платформы для публичных запросов о помощи.

Все выработанные предложения и протоколы с зафиксированными проблемами направлены в профильные ведомства и лягут в основу дальнейшей работы по развитию добровольчества в Республике Коми.

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