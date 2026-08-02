Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта!

Автор: Республика 02.08.2026

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!

Железная дорога – значимая составляющая транспортной системы Республики Коми. Это надежные маршруты, своевременная доставка грузов, безопасность и комфорт пассажиров.

За каждой производственной победой отрасли стоят люди. Благодаря вам – ответственным профессионалам, душой болеющим за свое дело, модернизируется инфраструктура, улучшается качество обслуживания, растут объемы перевозимых грузов и пассажиропоток. По итогам первого квартала 2026 года Республика Коми заняла третье место среди регионов Северной железной дороги по количеству сформированных контейнерных поездов. В январе к скорому поезду «Сыктывкар – Усинск» добавлены новые вагоны. В июле открылись комплексы для железнодорожников на станциях Елецкая и Ёдва – современные комфортные, где можно полноценно отдохнуть. Всё это способствует укреплению экономики нашего региона, улучшению качества жизни в республике, стабильной работе производственной сферы.

Хочу поблагодарить вас за компетентность, деятельное участие в жизни республики. Вы – часть большой Команды Республики Коми, которая трудится во благо людей и ради уверенного будущего нашего региона.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых профессиональных достижений! Пусть работа будет в радость, дома вас ждут с заботой и любовью!!

Глава Республики Коми Ростислав ГОЛЬДШТЕЙН

 

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