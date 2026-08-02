Арктический вызов

В поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа в шестой раз прошла «Арктическая велогонка».

Участие в стартах приняли 220 спортсменов из пяти регионов страны. Представители Коми не остались без медалей на празднике спорта.

Организаторы подготовили разные дистанции для профессионалов, любителей и детей в возрасте от 7 до 13 лет. Профессионалам предстояло преодолеть 25 км по горному рельефу. Как сообщает пресс-служба министерства спорта Республики Коми, среди мужчин золотые медали завоевали два ухтинца. В возрастной категории 18–28 лет лучшим стал Захар Бойчук, а в категории 29–39 лет – Ярослав Бойчук. Любители преодолевали 16 км. Среди женщин медальные результаты показали воркутинки. В возрастной категории 40–50 лет первенствовала Елена Черёмуха, второе место в категории «51+» заняла Елена Волкова. Среди мужчин в категории «51+» третьим стал сыктывкарец Сергей Андреев.

Ярослав СЕВРУК

Фото с личной страницы Елены Черёмухи «ВКонтакте»