Время больших перемен

В Визинге обновили школу и создают пространство для молодежи

2026 год в Республике Коми по решению главы региона Ростислава Гольдштейна объявлен Годом села. Это не просто символический жест, а прямое указание на то, что комфортная жизнь на селе – приоритет государственной политики. В селе Визинга Сысольского района эти перемены видны невооруженным глазом.

Второе дыхание начальной школы

Здание начальных классов на улице Школьной, 5, трудно узнать. Капитальный ремонт, реализованный в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети» по программе «Модернизация школьных систем образования», буквально вдохнул в него новую жизнь. Масштаб работ впечатляет. Подрядчик полностью обновил фундамент, кровлю, фасад и все инженерные системы. Заменены системы отопления, вентиляции, водоснабжения, пожарная сигнализация и видеонаблюдение. Но главное – это внутреннее наполнение. Для 375 младшеклассников созданы самые современные условия для обучения. Общий объем финансирования составил 105 миллионов рублей, из которых почти 69,5 миллиона – средства федерального бюджета.

Заместитель начальника Управления образования администрации Сысольского района Алексей Пунегов с гордостью комментирует обстановку в обновленных кабинетах:

– Это первый федеральный проект такого уровня в нашем районе. Только в пищеблок поставили техники на три миллиона рублей, а учебного оборудования – почти на девять миллионов. Это интерактивные панели, моноблоки, новое оснащение для библиотеки… Когда в апреле дети зашли в школу, они были в восторге, да и родители очень довольны.

Точка притяжения для молодых

Не менее амбициозный проект разворачивается в здании бывших мастерских агропромышленного техникума. Зданию около сорока лет, но его мощный конструктив позволил дать помещениям вторую жизнь. Уже к концу октября 2026 года здесь откроется муниципальный Молодежный центр. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Молодежь и дети». На площади более 1050 квадратных метров разместятся творческая студия, медиалаборатория, зал боевой славы, актовый зал и другие локации, где смогут заниматься 170 человек.

Заместитель главы администрации Сысольского района Алексей Анисимов лично контролирует ход ремонта и верит, что пространство пустовать не будет:

– Мы практически ежедневно на объекте. Данный проект реализуется по прямому поручению нашего Президента. Такие центры создаются по всей стране, чтобы молодежи было интересно, чтобы создавали свои социумы, занимались волонтерством. У нас есть высококлассные специалисты из районного центра допобразования, которые будут здесь работать.

На объекте трудятся от 15 до 20 человек. Представитель подрядчика Тигран Ниазян поделился секретами будущего дизайна:

– Мы вышли на финишную прямую. Всё подготовлено под покраску, потолки делаем черными, а стены будут яркими и красочными, чтобы радовать молодежь. У нас есть успешный опыт создания такого же центра в Сыктывкаре, стараемся делать всё комфортно и качественно.

Сами молодые люди с нетерпением ждут открытия. Оно запланировано на ноябрь 2026 года. Жительница Визинги Виктория Пунегова уверена, что центр станет местом силы для ее сверстников.

– Очень хорошо, что у нас появится свой уголок. Сейчас собираемся в библиотеке или ДК, а тут можно будет проводить именно свои мероприятия, не запрашивая помещений. Мне было бы интересно посещать мастер-классы. Здорово, если здесь можно будет целыми классами отдыхать и учиться чему-то новому, – поделилась девушка.

Пока строители выводят на стенах яркие линии, а учителя привыкают к новой умной технике в школе, Визинга наглядно доказывает: Год села – это не просто календарная дата, а новая реальность, в которой хочется жить, растить детей и строить смелые планы на будущее.

ДЕТАЛИ:

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта – строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента России Владимира Путина.

Купава ВОЛКОВА

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