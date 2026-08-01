Оленьи тропы, ягель и гагары

Как сообщает Центр по особо охраняемым природным территориям Республики Коми, сотрудники Института биологии Коми научного центра вернулись из восьмой экспедиции в заказник «Дзёрвад».

Пять дней ученые исследовали заповедные места, преодолев пешком около 40 километров по лесам и болотам.

Удача ждала исследователей на снимках с фотоловушек, установленных в прошлые сезоны. Камеры зафиксировали самок с сеголетками – крохотными оленятами этого года. Это прямое и невероятно ценное доказательство того, что «Дзёрвад» стал для краснокнижных копытных не просто перевалочной базой. Здесь олени не только кормятся, но и спокойно, вдали от людей, выводят потомство.

Лесные хроники пополнились и другими портретами: перед объективами отметились заяц-беляк, лисица, бурый медведь, скрытная росомаха и красавец-лось. С воды «отчитались» пернатые аристократы: пара лебедей-кликунов и чернозобые гагары. Эти птицы занесены в Красную книгу

Республики Коми, и их присутствие лучше всяких слов говорит о здоровье экосистемы.

Впрочем, думали ученые не только о фауне. Отдельный блок работ был посвящен ягелю. Серебристые кустики главного зимнего лакомства оленей бережно собрали и отправили в лабораторию. Там специалисты определят содержание тяжелых металлов и построят карту зимних пастбищ. По сути, наука возьмет и просчитает, будет ли у оленей сытный стол, когда придут холода.

Особая гордость экспедиции – абсолютная тишина. За все дни работ в заказнике не встретили ни одного следа человека или техники. Природа здесь дышит сама по себе.

Собранный материал ляжет в основу научных заключений и практических предложений по ведению мониторинга и сохранению экосистемы заказника «Дзёрвад». Кадры получены в рамках проекта «Северный олень заказника «Дзёрвад». Быть или не быть?», который реализуется при поддержке Президентского фонда природы и направлен на достижение целей национального проекта «Экологическое благополучие».

Катерина ЯСИНА