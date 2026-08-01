Верность делу Ирмы Черкасовой

Заведующая ФАПом – о трудовых буднях в отдаленном поселке Коми

Для жителей отдаленных селений крайне важно получать качественную медицинскую помощь вовремя и «у дома». Именно поэтому фельдшерско-акушерский пункт имеет здесь особое значение. Это то место, где человеку всегда помогут, выслушают и при необходимости направят к узкому специалисту.

Знакомство

В Год села мы рассказываем о лучших людях Республики Коми – о тех, кто живет и трудится в поселках и деревнях региона. В поселке Диасёръя Усть-Куломского района заведующей ФАПом работает Ирма Черкасова. Уже более 30 лет она стоит на страже здоровья жителей родного района. Пациенты и руководство отзываются о ней как о вежливом, ответственном и трудолюбивом медработнике. «В выходные у меня сенокос», – ответила Ирма Васильевна на просьбу рассказать о себе в любое свободное время. С этого и начался наш разговор.

Ушастые помощники

Сено Ирма Черкасова вместе с супругом Григорием Анатольевичем заготавливают для кроликов. Она улыбается и цитирует старую шутку про «не только ценный мех». От райцентра – села Усть-Кулом – Диасёръя находится в 132 километрах. Проблем с продуктами нет, однако свое «легкоусвояемое» мясо позволяет существенно экономить.

– Население поселка стареет, держать крупный скот людям становится тяжело. Мы долго держали корову, только пять лет тому назад от нее отказались. Стало тяжело утром и вечером бегать доить. На выпасе коровы в лес уходили, приходилось потом их искать. Сейчас еще держим кур-несушек. Теплицы, огород… Забот много, как и у всех. А куда без этого на селе? В магазин ходим только за «молочкой», остальное – всё свое, – рассказывает Ирма Черкасова.

Мужа Ирма Васильевна хвалит: работящий, рыбак и охотник, всё для дома делает. И она это ценит. Для Ирмы с детства ведение большого хозяйства – родная стихия. Родилась в деревне Бадъёльск Усть-Куломского района. Росла в многодетной семье. Папа трудился трактористом, мама – дояркой. Всю жизнь родители проработали в совхозе. А она – самая младшая в большой и дружной семье – с детства мечтала стать медработником.

– Я шестой ребенок, нас пять сестер и брат. Первого ребенка мама родила дома. Раньше это было нормой. Остальные роды принимала акушерка Ирма Яковлевна Нагиева. Когда я родилась, мама в знак благодарности назвала меня в ее честь. На что она ответила: «Коли назовете Ирмой, быть ей медиком». И действительно, мне с детства нравилось ходить в деревенский ФАП, дома у меня везде были какие-то пилюльки и мензурки. Ирме Яковлевне сейчас уже за 80, живет в селе Помоздино, – делится воспоминаниями моя собеседница.

«Всё, кроме домашних родов»

Трудовую деятельность Ирма Черкасова начала как медсестра в 1992 году в Помоздинской центральной районной больнице. Окончив Сыктывкарское медучилище по специальности «сестринское дело», она год отработала в селе Помоздино, потом ей предложили перевестись в ФАП Диасёръя.

– К поселку привыкала долго. Населения там было почти 900 человек. Со мной работала еще медсестра. Потом она уволилась, и с 2015 года я работаю одна. Сейчас населения меньше – около 400 человек. В 1993 году скорая сюда не приезжала. Пациентов до Помоздино вывозили на чем получится: то на автобусе, то на самосвале или лесовозе. Это длилось до тех пор пока не появились новые медицинские стандарты. Теперь из Помоздино приезжает скорая. Они забирают тяжелых пациентов. Новое здание ФАПа в поселке построили в 2015 году. До этого здание было деревянное, но с центральным отоплением и водоснабжением. Отопление было, но всё равно было холодно, потому что здание было ветхое. Сперва построили новый ФАП в соседней деревне Пузла, а потом и нам, – рассказала медик.

За многолетнюю практику каких только случаев не было. Один раз поступил мужчина с рубленой раной шеи. Криминал. Да вот только узнать, кто нанес ему страшную рану, так и не удалось. Сам вспомнить ничего не смог.

– Видимо, кто-то попытался отрубить ему голову. Не растерялись, перевязали, поставили капельницу, вызвали скорую. Удалось спасти. Еще был случай, когда в Помоздино работала. Тогда на вертолете эвакуировала человека с ножевым ранением до Усть-Кулома. Всю дорогу обратно шла пешком. Весна, 1992 год, дорог не было. Поэтому тяжелых пациентов вывозили по небу. На попутках добиралась обратно, и ведь ничего не боялась. За столько лет было всё, кроме домашних родов. Бог миловал, – смеется Ирма Васильевна.

Медицина не стоит на месте

Если сравнивать тогда и сейчас, то медицина, конечно, сделала большой шаг вперед. Да и люди в целом, отмечает заведующая ФАПом, стали ответственнее подходить к здоровью. Диспансеризация и бесплатные профосмотры сыграли положительную роль. Поначалу с каждым пациентом приходилось работать индивидуально, люди противились. А потом поняли, что раз в год можно на месте сдать все анализы. Два раза в год приезжает передвижная флюорография и маммография. Редко теперь, кто в райцентр ездит специально для этого. Ежемесячно приезжает участковый терапевт. По фармдеятельности также нет никаких вопросов: бинты, обезболивающие, инъекционные шприцы – всё всегда в наличии. Лекарственное обеспечение поставлено на отлично, есть аптечный пункт, все жизненно необходимые препараты имеются.

– Всем страдающим гипертонией ежегодно делают УЗИ сердца. В прошлом году после этого обследования четырех человек прооперировали в Сыктывкаре. Динамика в целом положительная. Люди лекарства научились пить грамотно. Раньше основные вызовы были с гипертоническими кризами, сейчас это редкость. Это потому, что от давления стали люди лучше принимать лекарства. Инфарктов стало намного меньше. Медицина на месте не стоит, людей спасают и от инфарктов, и от инсультов. Но население всё равно уменьшается, ведь рождаемость-то низкая. У меня только один в этом году пока еще новорожденный, – констатирует Ирма Черкасова.

У нынешней молодежи в моде слово «выгорание». Заведующая ФАПом – человек старой закалки и никакое выгорание ей неведомо.

– Чем взрослее становлюсь, тем больше у меня желания трудиться, – рассуждает она. – Медицина – это уже образ жизни. Себя не вижу нигде в другой отрасли. Со стороны людей чувствую к себе уважение. Когда вызывают, мысленно уже с большой долей вероятности знаю, что с человеком может быть. Тут каждый пациент – как родной, все друг друга знают. Меня ночью спроси – у каждого дату рождения скажу.

Ирма Черкасова просит поблагодарить тех, кто в свое время ее направил, указал верный путь в профессии:

– Когда только начала работать, мне многое подсказывала Надежда Борисовна Лодыгина. На тот момент она работала главной медсестрой Помоздинской райбольницы. Вера Афанасьевна Уляшева работала фельдшером у нас в Бадъёльске. Потом много лет проработала на скорой в Помоздино. С ней мы почти год работали в детской консультации: я – медсестрой, она – фельдшером. За это время Вера Афанасьевна многое мне подсказывала, делилась опытом работы с детьми. Добрым словом хочу помянуть также бывших коллег Светлану Иванову Никифоровскую, Веру Энгельсовну Морохину, Лидию Робертовну Карманову. Лидия Робертовна умерла в 2010 году, ей было всего 55 лет. Царствие ей небесное.

Спорт и лесные прогулки

Ирма Черкасова любит спорт. В школе активно занималась лыжами и даже занимала призовые места на районных стартах. В годы учебы в медучилище играла в баскетбол, метко стреляла из пневматической винтовки. Потом в силу разных обстоятельств спорт был забыт на долгие годы. Рассказывает, что интерес к спорту неожиданно проснулся в 2015 году после участия в межпоселенческой спартакиаде:

– В том году впервые после долгого перерыва пробежала на лыжах. С тех пор я постоянный участник всех районных соревнований среди ветеранов спорта. Выполняю нормативы ГТО, бегаю на лыжах, играю в волейбол – этот вид спорта я уже взрослой освоила с нуля.

Второе ее увлечение – лес. Поселок расположен в очень живописном месте. По одной из версий название Диасёръя происходит от коми слов «ди» («остров») и «шорья» («ручей»), и может означать «место, где есть остров и ручьи». Для семьи Черкасовых самый лучший отпуск не где-нибудь на югах, а в лесных походах. Сбор ягод и грибов – не только настоящая отдушина, но и дополнительный доход. Их охотно принимают в сборных пунктах. В июле – морошковый бум, чернику уже тоже начали выкупать.

Григорий и Ирма Черкасовы вырастили двух детей. Сын Григорий трудится в электросетевой компании, а дочь Роза пошла по стопам мамы и работает медсестрой в Эжвинской больнице города Сыктывкара.

Ярослав СЕВРУК

Фото из личного архива Ирмы Черкасовой