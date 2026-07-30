Путин оценил вклад Совфеда в укрепление социальной поддержки россиян

Автор: Республика 30.07.2026

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, в ходе которой были обсуждены ключевые социально значимые вопросы.

Глава государства особо подчеркнул важность решения демографических проблем как одного из приоритетов государственной политики. Обсуждались меры по поддержке семей, детей и традиционных семейных ценностей.

Путин поблагодарил Матвиенко и всех сенаторов за активную работу в весеннюю сессию, отметив принятие свыше трёхсот федеральных законов, включая два конституционных. «Дело в том, что сенаторы активно себя ведут в законодательном поле. Выступают с законодательными инициативами и обращают внимание на основные вопросы, которые составляют самую суть нашего бытия», — заявил президент. Матвиенко подчеркнула, что более трети принятых законов носят социальный характер и направлены на поддержку граждан.

На встрече было отмечено достижение нового уровня взаимодействия между правительством и Государственной Думой, что способствует укреплению российской государственности. Президент обратил внимание на обновление состава верхней палаты парламента после осенних выборов, где около 20-30% новых сенаторов привносят свежий взгляд на решение государственных задач. Также стороны обсудили положительные изменения в отношении российского общества к семейным ценностям: рост рождаемости в 18 регионах, увеличение числа многодетных семей и снижение количества абортов более чем на 11% за два года

ТАСС

Фото:  Александр Казаков/РИА Новости

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