«Радуга» защищает

Детский журнал из Коми стал победителем федерального ИТ конкурса в номинации про киберриски

«Ростелеком» подвел итоги 15-го всероссийского конкурса региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее». В этом году более тысячи авторов со всей страны подали 1516 заявок, соревнуясь в пяти основных и пяти специальных номинациях.

Самой массовой традиционно стала номинация «Интернет-СМИ» – 449 работ. В номинации «Телевидение и видеоконтент в СМИ» представлено 282 сюжета, «Печатная пресса» собрала 230 материалов, «Социальные медиа» – 109 постов, «Радио и подкасты» – 87 сюжетов.

Журнал «Радуга» из Республики Коми занял третье место в специальной номинации «Киберриски в детской среде». Ее учредил Альянс по защите детей в цифровой среде.

«Радуга» не новичок в этом конкурсе: издание участвует уже третий год подряд. В 2024 году редакция победила в федеральном этапе, а в качестве приза авторы съездили на космодром Байконур.

В этом сезоне на конкурс была представлена публикация главного редактора журнала Нины Новиковой (на верхнем фото в разноцветном платье) «Министерство кибер-спокойствия и надежных паролей». Через увлекательные истории о приключениях виртуальных супергероев автору удалось познакомить юных читателей с реальными угрозами цифрового мира и эффективными способами борьбы с ними. Материал построен как серия захватывающих рассказов, каждый из которых раскрывает конкретную проблему: от коварных QR-кодов до виртуальных знакомств. Все практические рекомендации по созданию паролей, защите личных данных и безопасному общению в сети поданы в доступной для детей форме. Всего за победу в номинации «Киберриски в детской среде» соревновались 80 работ со всей России.

По словам автора текста Нины Новиковой, в этом году уровень соперников был чрезвычайно высок. Поскольку номинация специальная, печатному журналу пришлось конкурировать на равных с крупными телевизионными каналами, радиостанциями и популярными блогерами. Все чаще коллеги-журналисты прибегают к помощи искусственного интеллекта – к примеру, видеоролик, отмеченный дипломом второй степени, был создан именно с использованием нейросетей. Для себя главный редактор решила, что пришло время гибридных форм подачи информации, и, возможно, уже в следующем году команда попробует объединить привычный текстовый формат журнала с аудиоверсией тематического блока.

Накануне объявления результатов финалисты отправились в Тульскую область, где посетили знаменитый музей-заповедник художника Василия Поленова и легендарный Тульский музей оружия.

Сама торжественная церемония награждения победителей прошла в Московском кластере видеоигр и анимации. Организаторы подготовили для гостей импровизированный кибертурнир «Журналист меняет профессию», где каждый смог примерить на себя роли профессионального киберспортсмена, комментатора, режиссера трансляции, оператора или активного зрителя.

Лауреатами федерального этапа стали 50 лучших журналистов и блогеров страны. Успех нашей «Радуги» в Москве – это не просто очередная награда в копилку издания, а признание того, что в Республике Коми умеют говорить с детьми о сложных цифровых технологиях на доступном языке, ярко и профессионально.

Елена ДИМОВА

Фотографии Дарьи ЛОБАНОВОЙ, Александра КУЛАГА. Рисунки Полины ПОЕЗЖАЕВОЙ