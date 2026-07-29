Путин подвел итоги работы уходящего созыва Госдумы

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с депутатами Государственной Думы VIII созыва, подводя итоги их пятилетней законотворческой деятельности.

27 июля 2026 года в Большом Кремлевском дворце состоялась встреча главы государства с парламентариями восьмого созыва. Мероприятие прошло на фоне завершения полномочий нынешнего состава Госдумы и менее чем за два месяца до выборов депутатов девятого созыва, которые назначены на единый день голосования 20 сентября.

Основной темой встречи стало подведение итогов масштабной законотворческой работы депутатского корпуса за минувшую пятилетку. Президент отметил ключевые законодательные достижения, направленные на укрепление суверенитета страны, поддержку экономики и социальную защиту граждан. В ходе мероприятия глава государства также наградил особо отличившихся законодателей государственными наградами за вклад в развитие парламентаризма.

«Мы вместе прошли большой путь. За эти годы был принят целый ряд фундаментальных решений, которые определили вектор развития нашего государства на десятилетия вперед. Главное — мы сохранили стабильность, защитили интересы наших граждан и обеспечили условия для уверенного роста», — заявил Владимир Путин, обращаясь к депутатам.

В заключение президент подчеркнул историческую значимость предстоящих парламентских выборов, назвав их важнейшим внутриполитическим событием года, которое определит новый состав законодателей и повестку следующего политического цикла.

ТАСС

Фото Константина Завражина/РГ