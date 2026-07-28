Кадры разные нужны

За половину 2026 года специалисты центра «Работа России» помогли трудоустроиться 2257 жителям Республики Коми.

Особое внимание – молодежи, людям с инвалидностью, участникам специальной военной операции и гражданам, испытывающим трудности в поиске работы.

Наибольшее число трудоустроенных пришлось на предприятия торговли, рабочие специальности и профессии социальной сферы. Также высоким спросом пользовались специалисты в сферах дорожно-строительного комплекса, IT, финансов, нефтегазовой отрасли, медицины, образования. Редкими профессиями, по которым трудоустроились соискатели в первом полугодии 2026 года, стали парашютист-пожарный и оператор линии спичечных коробок.

– Помощь соискателям в поиске работы оказывают во всех филиалах кадрового центра «Работа России» – от Воркуты до Прилузья. Наша главная задача – сделать так, чтобы каждый житель республики, независимо от жизненной ситуации, чувствовал уверенность в своем профессиональном будущем и мог реализовать свой потенциал внутри родного региона. С начала календарного года около 200 соискателей с инвалидностью были трудоустроены в региональные отделения общественной организации инвалидов, в общество слепых и общество глухих. Более 20 участников СВО и ветеранов боевых действий получили работу в сферах лесопожарной службы, торговли и дорожного хозяйства. Кроме того, индивидуальный подбор вакансий с учетом жизненной ситуации, опыта и пожеланий помог успешно трудоустроиться гражданам предпенсионного возраста, одиноким родителям, бывшим осужденным и малоимущим жителям – участникам соцконтрактов», – отмечает руководитель Кадрового центра «Работа России» Республики Коми Ирина Рыбина.

Кадровый центр «Работа России» РК участвует в федеральном проекте комплексной модернизации службы занятости. Он реализуется в рамках национального проекта «Кадры», разработанного и внедренного по поручению Президента России Владимира Путина. Получить консультацию по вопросам трудоустройства жители региона могут в любом филиале центра.

Елена ДИМОВА