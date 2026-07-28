Скромное счастье Риты Мингелайте

Уроженка Корткеросского района сохраняет память о малой родине

В Год села мы продолжаем рассказывать о лучших людях республики. Зачастую их работа не бросается в глаза. Однако их терпение, любовь и настоящую преданность делу трудно переоценить.

ПОЧЕТНЫЙ житель села Корткерос Рита Мингелайте посвятила библиотечному делу 45 лет. Ведущий библиограф центральной библиотеки имени Михаила Николаевича Лебедева продолжает трудиться на благо жителей родного села и всего Корткеросского района. Библиотека остается для нее важной частью жизни, а книги – основой работы даже в эпоху цифровых технологий. Ключевое место в ее деятельности занимают краеведческие проекты, благодаря которым история не забывается, а продолжает жить в лицах, судьбах и семейных историях.

У РИТЫ МИНГЕЛАЙТЕ литовские корни. В августе 1940 года Литва вошла в состав СССР. В следующем году родители Риты Мингелайте, как и многие литовцы в те тяжелые годы, были сосланы в Коми АССР. В далекой северной республике соотечественники Александр Мингела и Ираида Шешкунайте познакомились и создали семью. При регистрации брака Ираида Ивановна должна была сменить фамилию на Мингелене. При бракосочетании женщины в Литве обычно меняют в фамилии мужа окончание, чтобы оно указывало на женский род. Однако служащие ЗАГСа запретили вносить какие-либо изменения, и она так на всю жизнь и осталась с девичьей фамилией.

– На Родину родители уже не возвращались. Коми для них стала второй родиной. Мама всю жизнь проработала главным бухгалтером в лесной отрасли в Корткеросской сплавконторе. Папа работал водителем. Жили тяжело. Были сложные военные и послевоенные годы. Но они всем сердцем прикипели к Коми. Мама очень хорошо освоила коми язык. На неродном языке говорила так, что коренные жители не могли отличить: думали, что она тоже коми по национальности. А вот я хоть и всю жизнь здесь прожила и язык понимаю хорошо, но говорить не научилась, – делится своей историей Рита Александровна.

Детство Рита провела в маленьком лесном поселке Теребей. Именно там базировалась Корткеросская сплавконтора. Потом администрацию сплавконторы перевели в село Корткерос. Ираида Шешкунайте как ценный специалист, естественно, тоже стала трудиться в райцентре. С середины семидесятых семья Риты Мингелайте проживала уже непосредственно в Корткеросе.

– Нам дали жилье в райцентре. Лесной массив в Теребее был полностью выработан, и у сплавконторы появились другие лесопункты. Люди стали потихоньку разъезжаться. Со временем Теребей и вовсе перестал существовать. На пике развития поселка – где-то в конце пятидесятых годов прошлого века – в нем проживали 230 человек, – рассказывает моя собеседница.

В Корткеросском районе было много лесных спецпоселков, и некоторые из них даже не имели названий, а обозначались только цифрами. Например, был такой «Второй участок». Благодаря усилиям известного краеведа, педагога и историка Анатолия Антоновича Смилингиса там сейчас установлен памятный крест. А Теребей сначала был «Первым участком», но в 1965 году всё же получил название. Рита Мингелайте ведет во «ВКонтакте» группу «ТЕРЕБЕЙ (I участок) – поселок, которого нет», посвященную истории населенного пункта. В ней состоят не только земляки, но и те, кому просто интересна история региона.

– Сплотились и благодаря интернету не теряем связь. Ежегодно уроженцы поселка встречаются. Собираемся и вспоминаем родителей, бабушек и дедушек. В поселке все были в основном репрессированные, раскулаченные или сосланные. На месте бывшего поселка нет никакого знака, и мы хотим совместными усилиями его поставить. Там остались кое-какие полузаброшенные домики, но как такового поселка нет. Люди в окрестностях ходят за грибами, на рыбалку или просто отдохнуть. Место там живописное, примерно в четырех километрах от Корткероса, – поделилась планами библиограф.

ЛЮБОВЬ К КНИГАМ Рита Мингелайте питала с детства. Читать начала очень рано. Никакие куклы ей были не нужны, и если кто-то дарил новую книгу, то это было истинное счастье. Когда встал вопрос о выборе профессии, долго думать не пришлось. Решение было однозначным: получать высшее библиотечное образование. Однако в корткеросском отделе культуры ей направление на обучение не дали.

– Без направления ехать испугалась, подумала не поступлю. Поэтому решила поступить в Сыктывкарское культпросветучилище (ныне Коми республиканский колледж культуры имени Вениамина Тимофеевича Чисталёва, – авт.). После учебы с 1981 года стала работать в Корткеросской детской библиотеке. Потом поняла, что всё же надо получить высшее образование и заочно окончила Пермский институт культуры. Затем сменила детскую специфику на взрослого читателя. Самое большое удовольствие было работать непосредственно с читателями, конечно, – делится воспоминаниями Рита Мингелайте.

За годы трудовой деятельности, конечно, были и попытки сменить карьерный вектор, признается собеседница:

– Еще в советское время меня выбирали секретарем райкома комсомола и немножко в этом направлении поработала. Потом пробовала себя в предпринимательской деятельности. Ненадолго уходила из профессии, но по большому счету 45 лет посвятила непосредственно библиотечному делу. Должности на библиотечном поприще были разные. Трудилась и заведующим отдела обслуживания, и даже директором централизованной библиотечной системы района. Постепенно пришла к библиографической работе с уклоном в краеведение. Это очень интересно и затягивает. Ты видишь результаты своего труда и это дает мотивацию. Когда в свет выходит то или иное печатное издание, видишь благодарность в глазах читателей. Это отзывается в сердце, дает обратную связь. Многие коллеги уже на заслуженном отдыхе, а я еще чувствую в себе силы и интерес. Это главное.

КЛЮЧЕВОЕ МЕСТО в деятельности Риты Мингелайте занимают краеведческие проекты. Она активно занимается изучением и сохранением истории села и района. Под ее руководством реализован издательский проект «Не забывайте рода своего…». Собранные в книге данные позволяют потомкам уроженцев Корткероса проследить свои родословные до 12–15 поколений. Составила сборники из цикла «Сто имен Корткероса».

– В 2024 году район отмечал 85-летие со дня образования. Специально к этой дате мы выпустили книгу «Сто имен: люди земли корткеросской». Туда вошли истории о людях из разных населенных пунктов района и разных сфер. Это и заслуженные работники, и рядовые люди. В прошлом году, к 80-летию Великой Победы, вышел сборник «Сто имен: победители земли корткеросской». Охватили все населенные пункты. От каждого населенного пункта кто-то – либо участник войны, либо труженик тыла – вошел в эту книгу. Проект реализован совместно с Советом ветеранов Корткеросского района. Они написали проект и получили грант Главы Республики Коми. Издали довольно хорошим тиражом. Книги разошлись по району: в школьные библиотеки, советы ветеранов, – рассказала Рита Мингелайте.

Уже в этом году под ее руководством вышел фотоальбом «Бессмертной памяти проявленные фото». Презентация прошла накануне 22 июня – Дня памяти и скорби.

– В соцсети в библиотечной группе в прошлом году мы регулярно публиковали фотографии военных, послевоенных или довоенных лет и дополняли их текстами. С фактическим материалом помогла наша бывшая коллега, старожил Корткероса Светлана Александровна Кутькина. Сейчас она на заслуженном отдыхе. Это уходило на просторы интернета и всё. Было жалко это так оставлять. Поэтому решили сделать еще в печатном виде. Вышел компактный альбом объемом в 54 страницы.

В планах – подготовка к 125-летию центральной библиотеки имени М. Н. Лебедева, новые краеведческие инициативы и издания о земляках.

К слову: эта библиотека одной из первых в Коми стала модельной. Фонды регулярно обновляются, оборудование соответствует современным стандартам. Читателей много. Для них работают клубы по интересам, проводятся мастер-классы. Однако, несмотря на искусственный интеллект, информационные технологии и прочее, основной любой библиотеки была, есть и будет книга. В этом Рита Мингелайте твердо убеждена.

ФАКТ:

За многолетний добросовестный труд и выдающиеся заслуги перед регионом Рита Александровна Мингелайте удостоена звания «Заслуженный работник Республики Коми». Соответствующий указ 26 мая подписал Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

Ярослав СЕВРУК

Фото из личного архива Риты Мингелайте