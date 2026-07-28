Карьерный компас молодежи: жителей Республики Коми приглашают в Экспертный клуб «Профразвития»

Автор: Республика 28.07.2026

Стартовал прием заявок в Экспертный клуб проекта «Профразвитие» Президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Жители Республики Коми могут стать частью сообщества наставников, преподавателей и карьерных консультантов со всей страны, помогающих молодым специалистам разобраться в современном рынке труда и осознанно построить профессиональное будущее. Подать заявку можно до 3 августа на цифровой платформе по ссылке.

В 2025 году в пилотном формате появился Экспертный клуб проекта «Профразвитие», где карьерные консультанты делились опытом, помогали молодым людям видеть свои сильные стороны и превращать знания в реальные возможности для профессионального роста. В новом сезоне сообщество продолжит расширяться и объединит специалистов, готовых становиться наставниками нового поколения. Проект планирует пополнить клуб экспертами в сфере профессионального и личностного развития. Они будут сопровождать молодых людей на пути к успешному старту карьеры.

«Более 100 образовательных мероприятий и десятки карьерных консультаций, проведенных экспертами клуба за первый год работы, показали, насколько востребован сегодня открытый разговор молодежи с теми, кто уже состоялся в профессии. Именно такие встречи помогают принимать осознанные карьерные решения, а значит – формируют кадровый потенциал нашей страны. Сегодня мы расширяем это сообщество, потому что понимаем: чем больше рядом с молодежью будет сильных наставников и практиков, тем больше возможностей появится у нового поколения профессионалов», – отметила заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Принять участие в конкурсном отборе могут жители Республики Коми: лекторы, тренеры неформального образования, преподаватели и практикующие специалисты, обладающие опытом работы с молодежью и компетенциями в сфере профессионального развития. Кандидатам необходимо заполнить анкету, представить материалы, подтверждающие профессиональную экспертизу и пройти онлайн-собеседование.

После конкурсного отбора участников ждет образовательная программа в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», где с 18 по 20 августа эксперты встретятся на очном образовательном модуле в рамках Летней конференции «Профразвития». Вместе с ведущими специалистами они разработают собственные образовательные продукты, обменяются лучшими практиками и подготовятся к работе с молодежью.

В течение года участники Экспертного клуба присоединятся к образовательным и карьерным мероприятиям Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Они будут проводить карьерные консультации, лекции, мастер-классы и образовательные интенсивы, участвовать в молодежных мероприятиях и помогать молодым людям определять профессиональные цели, готовиться к выходу на рынок труда и развивать востребованные компетенции. Одной из основных площадок для такой работы станут «Центры новых возможностей», где эксперты смогут применять собственные образовательные разработки и сопровождать молодежь на разных этапах построения карьерной траектории.

Ожидается, что развитие экспертного клуба позволит расширить доступ молодых людей к качественным карьерным консультациям и образовательным возможностям. Проект «Профразвитие» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети».

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