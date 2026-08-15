Ячмень «эпохи возрождения»

Фермеры Усть-Вымского района завершают кормозаготовку
На полях и лугах Республики Коми продолжаются заготовки кормов на зиму. Эту работу сейчас активно ведут все хозяйства региона, и в большинстве из них уже вышли на финишную прямую.
Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Усть-Вымского района Дарсалия Емзари рассказывает журналистам республиканских СМИ, что в его хозяйстве уже заготовили 1500 тонн сенажа и еще 550 тонн сухого сена – на 20-30% больше, чем в минувшем году.
Фермерское хозяйство Араза и Сони Набиевых считается одним из лучших в Усть-Вымском районе. Свою деятельность супруги начали более пятнадцати лет назад, в апреле 2011 года. Была полуразрушенная ферма, немного техники и десяток нетелей крупного рогатого скота. Сегодня в хозяйстве около трехсот голов крупного рогатого скота, из них полторы сотни – дойные коровы. Земли – более 700 гектаров: пашни, пастбища, луга, сенокосы; посевная площадь – около 450 гектаров сельскохозяйственных угодий. Сельхозтехники – более тридцати единиц. Хозяйство поставляет сырье в ООО «Сыктывкарский молочный завод», в бюджетные учреждения и торговые организации района и республики. Немалая часть заработанных средств идет на ремонт фермы, закупку новой техники, совершенствование процессов заготовки кормов.
В 2020 году супруги Набиевы получили грант по линии Минсельхоза Коми, и в фермерском хозяйстве появилась новая современная животноводческая ферма на сотню голов крупного рогатого скота, которая позволила улучшить условия содержания буренок и полностью механизировать процесс труда на ферме, повысить качество выпускаемой продукции.
В июне 2026 года Араз Набиев получил грант от Минсельхоза Коми на капитальный ремонт коровника на 200 голов с полным оснащением. Полученные 15 миллионов рублей потрачены на реконструкцию старой фермы, которая станет коровником беспривязного содержания. С учетом софинансирования из средств КФХ общая сумма работ составила 21 миллион рублей. Для обслуживания коровника беспривязного содержания достаточно трех работников. А автоматический кормораздатчик поможет избежать недокорма и лишних отходов. К 1 октября обновленный коровник должны ввести в эксплуатацию.
С увеличением поголовья молочного дойного стада возникла необходимость «возрождения» сельскохозяйственных земель, которые уже начали зарастать борщевиком, кустарником и лесом. Зоотехник Александр Хохлов показал поле, на котором на корма буренкам весной высадили овес, ячмень и бобовую культуру вику.
– Это поле было заброшено и зарастало, – рассказывает Александр Хохлов. – Поэтому нужно было вначале убрать здесь все кустарники и борщевик, перепахать и удобрить землю, и лишь затем посадить кормовые культуры. В перспективе здесь будут сеять многолетние травы. Такой севооборот восстанавливаем по всем сельхозугодьям.
С этого поля, по мнению специалиста, соберут около 50 тонн сенажа. А в целом по КФХ планируют собрать 300 тонн сена и 2200 тонн сенажа.
Как отмечает министр сельского хозяйства и торговли Коми Сергей Елдин, кормозаготовка по региону идет хорошими темпами. Все районы сегодня уже справились с теми задачами, которые перед собой ставили.
Правительство Коми за полгода направило 424 миллиона рублей на поддержку сельского хозяйства. Это больше половины годового лимита. Самая крупная статья расходов – животноводство. Почти 284 миллиона рублей получили сельхозтоваропроизводители на производство молока, мяса оленей, скота, птицы и рыбы. На приобретение комбикормов для крупного рогатого скота – 79,1 миллиона рублей. На развитие племенного животноводства выделены 11 миллионов рублей, в том числе 9 миллионов рублей направили на закупку племенных животных. Средства, выделенные на растениеводство, потрачены на улучшение плодородия почв – 7,7 миллиона рублей, и выращивание кормовых культур – 23,5 миллиона рублей. Продолжается работа по продовольственному обеспечению отдаленных территорий. На это выделено около 7,1 миллиона рублей. Оставшиеся средства будут выплачены заявителям во второй половине года.
Артур АРТЕЕВ
Фото Ивана МЫСОВА
Оставьте первый комментарий для "Ячмень «эпохи возрождения»"