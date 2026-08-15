Ячмень «эпохи возрождения»

Фермеры Усть-Вымского района завершают кормозаготовку

На полях и лугах Республики Коми продолжаются заготовки кормов на зиму. Эту работу сейчас активно ведут все хозяйства региона, и в большинстве из них уже вышли на финишную прямую.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства из Усть-Вымского района Дарсалия Емзари рассказывает журналистам республиканских СМИ, что в его хозяйстве уже заготовили 1500 тонн сенажа и еще 550 тонн сухого сена – на 20-30% больше, чем в минувшем году.

Фермерское хозяйство Араза и Сони Набиевых считается одним из лучших в Усть-Вымском районе. Свою деятельность супруги начали более пятнадцати лет назад, в апреле 2011 года. Была полуразрушенная ферма, немного техники и десяток нетелей крупного рогатого скота. Сегодня в хозяйстве около трехсот голов крупного рогатого скота, из них полторы сотни – дойные коровы. Земли – более 700 гектаров: пашни, пастбища, луга, сенокосы; посевная площадь – около 450 гектаров сельскохозяйственных угодий. Сельхозтехники – более тридцати единиц. Хозяйство поставляет сырье в ООО «Сыктывкарский молочный завод», в бюджетные учреждения и торговые организации района и республики. Немалая часть заработанных средств идет на ремонт фермы, закупку новой техники, совершенствование процессов заготовки кормов.

В 2020 году супруги Набиевы получили грант по линии Минсельхоза Коми, и в фермерском хозяйстве появилась новая современная животноводческая ферма на сотню голов крупного рогатого скота, которая позволила улучшить условия содержания буренок и полностью механизировать процесс труда на ферме, повысить качество выпускаемой продукции.

В июне 2026 года Араз Набиев получил грант от Минсельхоза Коми на капитальный ремонт коровника на 200 голов с полным оснащением. Полученные 15 миллионов рублей потрачены на реконструкцию старой фермы, которая станет коровником беспривязного содержания. С учетом софинансирования из средств КФХ общая сумма работ составила 21 миллион рублей. Для обслуживания коровника беспривязного содержания достаточно трех работников. А автоматический кормораздатчик поможет избежать недокорма и лишних отходов. К 1 октября обновленный коровник должны ввести в эксплуатацию.

С увеличением поголовья молочного дойного стада возникла необходимость «возрождения» сельскохозяйственных земель, которые уже начали зарастать борщевиком, кустарником и лесом. Зоотехник Александр Хохлов показал поле, на котором на корма буренкам весной высадили овес, ячмень и бобовую культуру вику.

– Это поле было заброшено и зарастало, – рассказывает Александр Хохлов. – Поэтому нужно было вначале убрать здесь все кустарники и борщевик, перепахать и удобрить землю, и лишь затем посадить кормовые культуры. В перспективе здесь будут сеять многолетние травы. Такой севооборот восстанавливаем по всем сельхозугодьям.

С этого поля, по мнению специалиста, соберут около 50 тонн сенажа. А в целом по КФХ планируют собрать 300 тонн сена и 2200 тонн сенажа.

Как отмечает министр сельского хозяйства и торговли Коми Сергей Елдин, кормозаготовка по региону идет хорошими темпами. Все районы сегодня уже справились с теми задачами, которые перед собой ставили.

Правительство Коми за полгода направило 424 миллиона рублей на поддержку сельского хозяйства. Это больше половины годового лимита. Самая крупная статья расходов – животноводство. Почти 284 миллиона рублей получили сельхозтоваропроизводители на производство молока, мяса оленей, скота, птицы и рыбы. На приобретение комбикормов для крупного рогатого скота – 79,1 миллиона рублей. На развитие племенного животноводства выделены 11 миллионов рублей, в том числе 9 миллионов рублей направили на закупку племенных животных. Средства, выделенные на растениеводство, потрачены на улучшение плодородия почв – 7,7 миллиона рублей, и выращивание кормовых культур – 23,5 миллиона рублей. Продолжается работа по продовольственному обеспечению отдаленных территорий. На это выделено около 7,1 миллиона рублей. Оставшиеся средства будут выплачены заявителям во второй половине года.

Артур АРТЕЕВ

Фото Ивана МЫСОВА