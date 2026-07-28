Дорожный сезон в Сыктывкаре: как продвигается ремонт городских магистралей

Автор: Республика 28.07.2026

В Сыктывкаре продолжается дорожная кампания 2026 года.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, дорожники обновляют 5 объектов.

На улице Пермской (участок дороги Сыктывкар – Троицко-Печорск) работы вышли на финишную прямую: готовность объекта – 95%. Подрядчик, АО «Коми дорожная компания», уже полностью уложил асфальт, обустроил тротуары, съезды и установил искусственные неровности. Сейчас дорожникам осталось смонтировать лотки, расставить знаки и перильные ограждения. Сдать объект планируют до 31 июля.

Подъезд к с/т «Дырнос»: этот проект рассчитан на два года. Работы стартовали в середине апреля. Сейчас подрядчик (АО «Коми дорожная компания») занимается подготовкой основания на первом километре: уже проложены водопропускные трубы, расчищена полоса отвода от кустарника и обустроены водоотводные канавы. Готовность участка – 8%.

Дорога от микрорайона Орбита до микрорайона Тентюково: работы на этом направлении возобновились в конце апреля. Подрядная организация ООО «ДОРИНВЕСТ» ведет асфальтирование проезжей части. Объект готов на 81%.

На улице Тентюковской (от улицы Петрозаводской до улицы Ветеранов) ООО «ДОРИНВЕСТ» сейчас дорожники укладывают асфальт на тротуарах и готовят основание проезжей части к финальному этапу покрытия. Готовность – 86%.

Улицу Интернациональную (между улицами Орджоникидзе и Бабушкина) начнут ремонтировать в августе, сразу после того, как завершится асфальтирование дороги между микрорайонами Орбита и Тентюково.

Развитие транспортной доступности региона находится на контроле Главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна.

Всего в этом году в регионе по нацпроекту обновят более 113,2 км дорог, семь мостов, а также построят 13,2 км новых тротуаров и 5,2 км линий освещения.

Министерство транспорта Республики Коми

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