За кубком – в Выборг

Ветераны СВО из Коми поборются за победу в межрегиональных соревнованиях

«Кубок Защитников Отечества» пройдет с 27 по 31 июля в городе Выборге Ленинградской области. Республику Коми представят шесть ветеранов специальной военной операции из Сыктывкара, Ухты, Сосногорска и Инты.

Всего участниками соревнований станут более 120 ветеранов СВО из регионов Северо-Западного федерального округа.

– «Кубок Защитников Отечества» – очень важная инициатива. Многие участники спецоперации после возвращения с передовой обращаются в наш филиал фонда с запросом в том числе о реабилитации через спорт, построении спортивной карьеры, с желанием участвовать в соревнованиях различных уровней. В Республике Коми для этого налажено межведомственное взаимодействие, благодаря которому наши герои могут заниматься спортом в любом уголке региона, – подчеркивает руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Республике Коми Валентина Дитц.

В рамках спортивной программы герои покажут умения в настольном теннисе, пауэрлифтинге, волейболе сидя, пулевой стрельбе и стрельбе из лука, а также в соревнованиях по спортивному метанию ножа (для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата) и спорту слепых – пауэрлифтингу и настольному теннису в версии шоудаун.

Во время Кубка состоятся мастер-классы от профессиональных спортсменов-паралимпийцев и членов сборных команд России по адаптивным видам спорта. Также для участников пройдут состязания по кибатлетике.

Организаторы соревнований – Государственный фонд «Защитники Отечества», правительство Ленинградской области, Паралимпийский комитет России, общероссийские спортивные федерации при поддержке Минспорта РФ.

Елена ДИМОВА по материалам пресс-служб