Герой России Станислав Кочев прошёл чекап в передвижном ФАПе и предложил развернуть медицинские десанты на всю республику

Автор: Республика 28.07.2026

Герой России, заместитель председателя Госсовета Коми Станислав Кочев в Сыктывкаре на площадке «под часами» воспользовался услугами передвижного ФАПа и пообщался с сыктывкарцами.

По словам зампредседателя Госсовета Коми (фракция «Единая Россия») люди делились личным опытом, рассказывали о проблемах со здоровьем, предлагали идеи по благоустройству территорий и как сделать медицину доступной.

Также Кочев обсудил с министром здравоохранения Коми масштабирование этого проекта: прорабатывается возможность отправить передвижные ФАПы в районы республики и привлечь к работе в кабинетах студентов-медиков.

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