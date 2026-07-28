Герой России Станислав Кочев прошёл чекап в передвижном ФАПе и предложил развернуть медицинские десанты на всю республику

Герой России, заместитель председателя Госсовета Коми Станислав Кочев в Сыктывкаре на площадке «под часами» воспользовался услугами передвижного ФАПа и пообщался с сыктывкарцами.

По словам зампредседателя Госсовета Коми (фракция «Единая Россия») люди делились личным опытом, рассказывали о проблемах со здоровьем, предлагали идеи по благоустройству территорий и как сделать медицину доступной.

Также Кочев обсудил с министром здравоохранения Коми масштабирование этого проекта: прорабатывается возможность отправить передвижные ФАПы в районы республики и привлечь к работе в кабинетах студентов-медиков.