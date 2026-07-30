Тепло, ремонты, сельхозработы и «Гонки на выживание»

Автор: Республика 30.07.2026

Глава Сысольского района Коми – о прошедшей рабочей неделе

Пока в городах сезон отпусков, на селе наступает горячая пора заготовки кормов и ремонтных кампаний. Каждый погожий день на счету, и прошедшая неделя в Сысольском районе не стала исключением – планерки, визиты высоких гостей и большой спортивный праздник. О том, чем наполнились минувшие семь дней рассказал глава муниципального района «Сысольский» Александр Попов:

– Рабочая неделя началась с традиционной еженедельной планерки. Главными темами стали реализация национальных проектов и подготовка к отопительному сезону. За нацпроектами следим в еженедельном режиме: ведем мониторинг строительной готовности и регулярно с коллегами выезжаем на объекты, чтобы лично контролировать ход и качество работ.

Особое внимание – теплоснабжению. Наша безусловная задача – обеспечить надежное прохождение осенне-зимнего периода для жителей и социальных учреждений. Должен сказать, темп держим хороший: Коми тепловая компания уже подготовила шесть котельных и полностью завершила гидравлические испытания тепловых сетей. Сейчас продолжаются проверки водопроводных и канализационных систем. На котельных сформирован необходимый резерв угля и мазута, а ответственные службы успешно прошли учения. В ходе тренировки они сработали оперативно и слаженно, подтвердив готовность к ликвидации возможных аварий.

Также обсудили блок не менее важных вопросов: благоустройство, газификацию и ремонт местных дорог. Сверили часы по проектам «Народного бюджета» и начали масштабную подготовку к VI выставке «Достояние Севера», которая пройдет 23 августа в Сыктывкаре и будет приурочена к 105-летию республики. Сейчас активно работаем над наполнением площадки Сысольского района: ищем участников, взаимодействуем с местными предпринимателями, собираем интересные предложения от жителей. Нам действительно есть что показать, и мы намерены достойно представить родную землю.

Во вторник, 22 июля, район с рабочей поездкой посетил министр сельского хозяйства и торговли Коми Сергей Елдин. Он побывал в ООО «Агроресурс», после чего мы детально обсудили ход кормозаготовительной кампании. Приятно отметить, что заготовка кормов идет с опережением плана. Кроме того, рассмотрели системные вопросы, актуальные для наших сельхозпроизводителей.

Ключевым событием недели стал визит «Команды Республики Коми». В четверг, 23 июля, у нас работали министр природных ресурсов и экологии Роман Полшведкин, министр транспорта Николай Соколов, а также депутаты Госсовета Степан Чураков и Степан Ульныров. В Визинге мы проинспектировали объекты, которые возводятся благодаря национальным проектам, инициированным Президентом РФ: оценили капитальное обновление Молодежного центра и строительство скейт-площадки. Совместно с Романом Полшведкиным проверили техническое перевооружение котельных для перехода на газ, а также состояние котельной в деревне Горьковская, которую переводят на биотопливо (пеллеты). Осмотрели и очистные сооружения. Параллельно Николай Соколов побывал на ремонтируемом участке трассы «Сыктывкар – Кудымкар» (от Пыелдино до Палауза) – строительная готовность там составляет 45%. Насыщенный день завершился встречей с общественностью и личным приемом граждан в Штабе общественной поддержки. Жители и депутаты совета района смогли напрямую задать министрам волнующие вопросы. Все наказы взяты в работу.

Завершилась неделя ярким спортивным событием. Совместно с парком «Патриот» мы провели «Гонки на выживание» на Кубок Правительства Республики Коми, посвященные Дню Военно-Морского флота. Был рад лично приветствовать участников. На мероприятии присутствовали зампред Государственного совета РК, Герой России Станислав Кочев, депутат Госсовета от фракции «Единой России» Степан Ульныров и референт главы республики Станислав Хахалкин.

Неделя выдалась продуктивной. Сельскохозяйственный сезон в разгаре, и дорог каждый день. Впереди еще много задач, от решения которых напрямую зависит качество жизни в Сысольском районе.

Фото Купавы ВОЛКОВОЙ

 

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