Подземные артерии столицы

О летнем ремонте коммунальных сетей в Сыктывкаре

При подготовке к предстоящему отопительному сезону в столице республики предстоит провести испытание 395 км тепловых сетей, подготовить 455 км водопроводных и 451 км канализационных сетей, 2176 км электросетей. Такая информация прозвучала в Штабе общественной поддержки «Команда Республики Коми» Общественной приемной Главы РК по городу Сыктывкару в ходе информационного часа, посвященного летнему ремонту коммунальных сетей.

По графику и даже с опережением

Представители ресурсоснабжающих организаций рассказали, что уже сделано, а что еще в работе.

– Требуется заменить порядка двух километров ветхих водопроводных сетей и 1,2 километра ветхих канализационных сетей. Уже заменено 1,3 километра водопроводных сетей, в том числе на участке в районе дома № 18 по Октябрьскому проспекту и на Интернациональной улице, от Орджоникидзе до Бабушкина, – отчитался генеральный директор ОАО «Сыктывкарский водоканал» Андрей Селиванов, отметив, что даже в период ремонтных работ ограничений водоснабжения для жителей этих районов не было, поскольку прокладывались временные водопроводы.

Готовность насосных станций оценивается в 80%. Основные технические работы на объектах водоснабжения и водозаборе проводились в «безводный день», 15 июля.

Ветхих канализационных сетей заменено полтора километра – 85% от плана. Из самых масштабных работ – реконструкция системы главного канализационного коллектора на улице Савина.

– Работаем с опережением графика на 50 дней. Необходимо заменить 1,1 километра канализационных сетей. Окончание работ запланировано к 5 октября, но постараемся уложиться до 1 сентября, – заверил Андрей Селиванов.

За состояние сетей в поселках Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Выльтыдор, Седкыркещ и Трехозерка, а также в Лемью и в Лесозаводе отвечает МУП «Жилкомуслуги». Директор предприятия Виктор Стоцкий рассказал, что из 12 котельных к зиме подготовлены 8, остальные будут готовы к 25 августа. По плану необходимо заменить около километра тепловых сетей, 750 метров уже заменено. Подготовлены водоочистные сооружения и водопроводы. Дополнительно в рамках инвестиционной программы МУП занимается заменой мазутных котельных на газовые.

У тепловиков тоже всё идет по плану. Сыктывкарские тепловые сети завершили ремонт четырех котлов Центральной водогрейной котельной, работы на еще четырех котлах находятся в финальной стадии. Продолжается перекладка четырех участков тепловых сетей в рамках программы реконструкции и модернизации на улице Красных партизан (от дома № 100 до Октябрьского проспекта, 124), на улице Советской (от улицы Куратова до улицы Пушкина), на улице Малышева, 31. На участке по улице Пушкина, 75 работы уже завершены. На тепловых сетях продолжаются гидравлические испытания, выявлено 88 дефектов, большая часть устранена, 18 – в работе. Параллельно ведутся работы по устранению замечаний, выданных Ростехнадзором. Совместно с администрацией города разработаны и утверждены мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий, проведена тренировка. Об этом рассказал заместитель главного инженера по эксплуатации тепловых сетей Сыктывкарских тепловых сетей ООО «Комитеплоэнерго» Николай Стенин.Современные технологии

Ресурсоснабжающие организации Коми активно применяют современные технологии и ничуть не отстают от мегаполисов. К примеру, Сыктывкарский водоканал давно практикует бестраншейные способы прокладки водопроводных труб, в том числе методом горизонтально направленного бурения. Если позволяют условия, применяется метод «чулка», когда в старую поврежденную трубу протягивается новая прочная и гладкая внутренняя поверхность. Как подчеркнул Андрей Селиванов, технология это дорогостоящая, сложная, ее своими силами не выполнишь – к работам привлекают специализированную подрядную организацию.

Технология очистки воды в столице Коми тоже передовая. На Сыктывкарском водоканале используют два основных метода: напорная флотация и объемная коагуляция.

– К нам приезжают перенимать опыт специалисты из крупных городов. Метод напорной флотации в основном используется при очистке сточных вод, а у нас – при очистке природной воды. Мы взяли за основу финскую технологию: качество воды, которая подается в сети, значительно повышается, и при этом экономятся реагенты. Для нас это очень значимо, учитывая ежегодный рост цен на реагенты. Есть небольшие перебои, вызванные логистикой, удорожанием топлива. Поэтому такие технологии помогают нам в том числе сдерживать рост тарифов для населения. Если сравнить тарифы Сыктывкарского водоканала с тарифами по республике, то у нас они значительно ниже, даже при отсутствии субсидирования предприятия, – отмечает Андрей Селиванов.

Генеральный директор Сыктывкарского водоканала анонсировал еще одно новшество, которое собирается опробовать эта ресурсоснабжающая организация.

– Поступают жалобы на запах из канализационных колодцев. В городе несколько таких точек. Это там, где напорная канализация переходит в самотечную. Запахи поднимаются вверх и проступают через негерметичные крышки колодцев. Мы установим на крышках фильтраты, поглощающие неприятный запах. Удовольствие это недешевое. Хотим опробовать, понаблюдаем, если будет положительный результат, будем применять.

На канализационной насосной станции применяется система озонирования, которая устраняет запахи, исходящие в периметре станции. Для эксперимента выбрали насосную станцию в черте многоэтажной застройки. Раньше, согласно техническим требованиям, насосные станции строились на некотором удалении от жилых домов, но город расширяется, новая застройка приблизилась к канализационной станции. Система озонирования была введена в прошлом году.

– Мы стараемся отслеживать передовые технологии и по возможности их внедрять, – резюмировал Андрей Селиванов.

Обслуживающее Эжвинский район столицы ЭМУП «Жилкомсервис» применяет те методы, которые отвечают местным особенностям и потребностям. Как пояснил директор предприятия Владимир Порсюров, в Эжве показатели воды отличаются от показателей в Сыктывкаре. Здесь фиксируется превышение марганца. Уже два года как введена в эксплуатацию станция демарганации, очищающая воду от растворенных соединений марганца.

В рамках инвестиционной программы магистральный трубопровод в Эжве заменяется на современный пластиковый, это исключает вторичное загрязнение воды, которая поступает в краны квартир. На станции водоочистки введена полная автоматизация всех технологических процессов.

– Тепловая энергетика – консервативная отрасль, – отметил в свою очередь представитель Сыктывкарских тепловых сетей Николай Стенин, но при этом тоже привел пример внедрения передовых технологий.

Тепловая сеть в Заречье проложена под рекой, и трубы там не из металла, а из пластика.

– Производители дают гарантию в 50 лет. В нашем случае пластиковый трубопровод в Заречье был проложен в 2008 году. В прошлом году проложили еще одну ветку. Проверили первые трубы и особых изменений не заметили, поэтому в дальнейшем планируем использовать пластиковые трубы, но выборочно, с учетом температурного графика, – пояснил Николай Стенин.

В основном предпочтение по-прежнему отдается трубам из металла, с изоляцией и системой оперативного дистанционного контроля. Это стальные трубы, покрытые слоем пенополиуретановой теплоизоляции и оснащенные встроенной системой контроля изоляции. Такая конструкция позволяет в режиме реального времени отслеживать целостность трубопровода, оперативно находить места повреждений и снижать теплопотери.

Галина ВЛАДИС

Фото администрации Сыктывкара