Ростислав Гольдштейн и Станислав Кочев встретились с участниками «Клуба боевых отцов»

«Вы – наши герои!»: Ростислав Гольдштейн и Станислав Кочев пообщались с участниками патриотического проекта «Клуб боевых отцов»

Глава региона Ростислав Гольдштейн и Герой России, заместитель председателя Госсовета Коми Станислав Кочев встретились с участниками патриотического проекта «Клуб боевых отцов», организованного фондом «Защитники Отечества».

«То, чем вы занимаетесь, – чрезвычайно важно, особенно для тех, кто прошёл нелёгкий боевой путь. Вы – наши герои. Вы знаете, что такое любить Родину, защищать свою семью. Спасибо вам за то, передаёте ваши знания детям!» — обратился к наставникам Ростислав Гольдштейн.

Идея создания проекта исходила от самих ветеранов СВО.

«Два года назад мы открывали этот клуб. Начинали с сорока участников, а сегодня в проекте больше ста человек. Вы являетесь не просто наставниками, вы продолжаете служить Родине, нести нашим детям морально-нравственные, традиционные ценности. С нашим боевым братством мы непобедимы!» — отметил Станислав Кочев.

На интерактивных площадках гости посмотрели, как ветераны СВО и действующие силовики обучают ребят. Дети знакомились с работой кинологов и ГИБДД, изучали устройство беспилотников, осваивали тактическую медицину, сапёрное дело и примеряли тяжелую экипировку Росгвардии.

Третий сезон клуба продлится до конца августа. В нем участвуют более 100 детей и 15 наставников-ветеранов. В насыщенной программе — краеведение, профориентация, спорт и основы военной подготовки.