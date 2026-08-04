Держим темп

В Фонде капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) Республики Коми подводят промежуточные итоги.

В планах на этот год – обновить 310 многоквартирных домов, направив на эти цели более 2,6 миллиарда рублей.

Как рассказал «Республике» директор Фонда капремонта МКД Республики Коми Александр Толмачёв, сейчас полным ходом идут работы на 124 объектах.

– В 69 домах ремонт уже завершен: жители получили обновленные крыши, фундаменты и инженерные системы, – уточнил он. – В десяти домах заменили 14 лифтов.

Ремонты жилых домов ведутся в Усть-Вымском, Княжпогостском, Сыктывдинском, Удорском, Усинском муниципальных образованиях.

Не дожидаясь завершения текущих работ, республика начала подготовку к сезону 2027 года. Более того, ряд объектов планируют сдать досрочно. Уже заключены контракты на ремонт 44 домов из плана следующего года, в одном доме приняты работы по капитальному ремонту крыши, а на 23 объектах работы намерены полностью завершить уже до конца зимы. Всего на «опережающие» ремонты дополнительно направят около 420 миллионов рублей. Это позволит быстрее улучшить жилищные условия многих семей в наших районах.

– Такие результаты – не случайность, а следствие системной, открытой и понятной для жителей и подрядчиков работы фонда, – считает Александр Толмачёв. – Мы намерены и дальше держать темп, потому что за каждым отремонтированным домом стоят конкретные семьи и их условия жизни. Результаты первого полугодия подтверждают, что работа регионального оператора выстроена системно.

По итогам полугодия Коми вошла в число регионов-лидеров по стране по уровню контрактации запланированных работ. Наши показатели выше, чем за аналогичный период прошлого года, и заметно опережают среднероссийский уровень. Мы находимся в первой десятке регионов РФ наряду с Бурятией, Иркутской, Ростовской, Сахалинской областями, Крымом и некоторыми другими территориями.

– Отдельно отмечу активность подрядных организаций, – продолжает директор фонда. – Чем больше компаний участвует в торгах, тем сильнее конкуренция, а значит, тем выгоднее для домов и жителей соотношение цены и качества работ. По среднему числу заявок на один лот Коми входит в топ 10 регионов, устойчиво превышающих общероссийский уровень.

По мнению моего собеседника, это результат честной ценовой политики и понятных, прозрачных правил работы с подрядчиками – бизнес видит, что с фондом капремонта можно и нужно работать.

– При этом мы не снижаем требований к качеству и срокам, – добавил Александр Толмачёв. – По объектам, где подрядчики затягивают работы, ведем жесткую претензионную работу – вопросы графика и качества находятся на особом контроле.

Команда Республики Коми по поручению главы региона Ростислава Гольдштейна системно решает вопросы ЖКХ, понимая, что от состояния жилого фонда напрямую зависит комфорт людей.

Артур АРТЕЕВ

Фото предоставлено Фондом капремонта МКД Республики Коми