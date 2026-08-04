18 июля в Вуктыльский аварийно-спасательный отряд «СПАС-КОМИ» позвонила женщина.

Её 37-летний сын ушёл за ягодами в районе второй школы и не вернулся. Ушёл вглубь и понял, что потерялся, позвонил матери. Она тут же обратилась к спасателям и предупредила: у сына особенности, он может растеряться.

На место выехали трое сотрудников. Руководитель отряда Радик Арчаев в это время был в командировке, но оставался на связи с командой, штабом и самим потерявшимся.

Как поясняют сотрудники «СПАС – КОМИ», когда спасатель звонит заблудившемуся, он задаёт простые вопросы: как тебя зовут, сколько лет, где живёшь. Если человек отвечает – значит, он контролирует себя. Если молчит или не может ответить – он в панике. Именно это произошло в тот день. Мужчина не смог назвать своё имя. Он жаловался на голод, продолжал уходить глубже в лес, и это стало сигналом: человек потерял ориентиры и начинает действовать хаотично.

«Я понял, что он в панике, когда не дождался ответа на простые вопросы, — делится Радик Арчаев. — Это сразу включает определённые алгоритмы. Нужно успокоить, остановить, не дать уйти ещё дальше».

Спасатели работали слаженно. Группа отрабатывала поиск по квадратам на месте, на отклик. Радик Шахратович — на телефоне с потерявшимся. И главная задача была не дать мужчине углубиться в лес ещё больше.

В какой-то момент заблудившийся мужчина сказал: «Я больше не могу кричать». Ему предложили найти воду, если есть возможность. А чтобы поддержать силы — поесть тех самых ягод, за которыми он пошёл. Мужчина прислушался к совету, что помогло и силы восстановить, и отвлечься от страха. А главное – он успокоился и прекратил идти в глубь.

После мужчина смог описать, что видит вокруг. Казалось бы, ничего такого, что как-то особенно выделяло бы местность, но всё же описание: пересохшие ручьи и деревья, среди которых есть одно необычное, помогло спасателям определить направление. По этим деталям начали определять квадраты и отрабатывать один за другим. Продолжили работу на отклик, слушали звук, меняли направление.

«Они отлично отработали», — поясняет начальник отряда. Человек в панике не всегда может помочь себе сам, но, когда он слышит, что на связи есть тот, кто говорит спокойно и уверенно, страх отступает.

Через шесть часов поисков спасатели вышли на заблудившегося. Мужчина ушел от изначального места, откуда звонил матери, на пять с половиной километров вглубь леса. Был уставший, голодный, но цел. Помощь медиков не потребовалась, и мужчину отвезли к нему домой. Он отказался от дополнительной помощи, сказал: «Со мной всё в порядке, я просто хочу домой».

Этот выход — не случайность. Спасатели учатся заранее, разбирают алгоритмы, отрабатывают навыки, проходят учебно-тренировочные семинары. Но главное в таких ситуациях — не терять спокойствие и уметь слушать не только слова, но и состояние человека. Когда команда работает как единый механизм, а на другом конце провода — голос, который возвращает уверенность, результат не заставляет себя ждать. Это не просто работа по инструкции. Это понимание человеческой психологии.

Материал подготовлен редакцией газеты «Сияние Севера»

Автор: Виргиния Татарова

Фото: предоставлено Вуктыльским аварийно-спасательным отрядом «СПАС-КОМИ»