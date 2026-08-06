Ростислав Гольдштейн назвал ключевые арктические проекты Республики Коми

Автор: Республика 06.08.2026

Развитие Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора находится в центре внимания Правительства России.

Об этом заявил глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн, комментируя итоги совещания под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Юрия Трутнева, прошедшего в Архангельске.

К 2035 году в Арктику планируется привлечь более 32 триллионов рублей инвестиций. Свыше 90 процентов от этой суммы составят внебюджетные средства.
Глава Коми обозначил проекты, над которыми республика работает в арктической повестке. Один из ключевых — Воркутинский химический комплекс.

«Он позволит диверсифицировать экономику моногорода, создать новые рабочие места. Получили добро от Владимира Владимировича Путина, сейчас готовим финансовую модель, прорабатываем варианты партнерства», — сообщил Ростислав Гольдштейн.

Еще один стратегический проект — строительство железной дороги Воркута — Усть-Кара. Как подчеркнул глава республики, выход к Северному морскому пути должен стать новой точкой роста экономики не только Коми, но и всей страны.

По итогам недавнего визита в регион Юрия Трутнева республика готовит финансово-экономическое обоснование для включения строительства этой железнодорожной магистрали в Комплексный проект развития Арктической зоны и Трансарктического транспортного коридора.

Ростислав Гольдштейн также сообщил, что совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики прорабатывается вопрос формирования и развития Кожимского горнорудного кластера с привлечением частных инвестиций.

«Кажется, что 2035 год далеко, а на самом деле нет — ведь сделать для республики нужно немало», — заключил глава Республики Коми.

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