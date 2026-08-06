Добро в деле

В Коми прорабатывают комплексную систему поддержки для волонтеров

В Штабе общественной поддержки «Команда Республики Коми» в Сыктывкаре прошел круглый стол по теме волонтерства. На встрече собрались представители муниципалитетов, бизнес-сообщества, руководители добровольческих объединений, общественники и активисты. Все те, кого объединяет понимание, что поддержка волонтеров – это не благотворительность, а вклад в социальное благополучие российского общества.

В ИЮЛЕ заместитель Председателя Госсовета РК, Герой России Станислав Кочев вместе с мэром Сыктывкара Максимом Мартышиным побывали с рабочим визитом в Эжвинском районе столицы Коми. Они ознакомились с работой волонтеров, которые помогают бойцам СВО. В штабе «#ДобраяЭжва» и команде «СВОИ 11RUS» с 2022 года работают больше 40 человек. Школьники, студенты, взрослые, ветераны. Самому старшему волонтеру – 86 лет. Они шьют антидроновые шторы и костюмы, плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи и сухие армейские души. Больше 120 грузов уже ушло на фронт.

– Увидели масштаб их работы. Люди трудятся без выходных. Многие проблемы им приходится решать в одиночку. Например, где хранить гумгруз, как ехать и чем заправлять машину, как получить официальный статус, чтобы засчитывались часы волонтерской работы. Помощь бойцам и их семьям – сегодня нравственный приоритет. Но добровольческое движение в Коми гораздо шире. Это и работа поисковых отрядов, помощь пожилым людям, экологические инициативы, поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, – отмечает Станислав Кочев.

В силу профессиональных обязанностей Станислав Вадимович часто представляет Государственный Совет Коми на встречах с представителями общественности. Особенно если речь идет о ветеранских объединениях, патриотическом воспитании или молодежной политике. Очевидно, что разговор о поддержке волонтеров должен быть системным – с аналитикой большого количества обращений и конкретными решениями, которые будут работать по всем направлениям. Из потребности последовательно работать с опорой на голос самих волонтеров родилась идея провести круглые столы в муниципалитетах и дать слово людям на местах, услышать их мнения, обобщить итоги и определить следующие шаги. Станислав Кочев благодарит всех, кто включился в эту работу:

– Муниципальные круглые столы дали целый срез проб-лем и предложений. Люди говорили о нехватке помещений, проблемах с транспортом, отсутствии стандартов и правовых рисках для волонтеров. Это не жалобы, а запрос на нормальные условия для работы, которую люди делают бесплатно по зову совести.

СПЕЦИАЛИСТ отдела молодежной политики администрации Воркуты Майя Полякова сказала, что дополнительные баллы за волонтерство при поступлении в вуз или колледж – хорошая мотивация. Но возникают сложности с учетом добровольческой деятельности. Например, при поступлении учитываются только часы, отработанные волонтером в текущем году. А ведь выпускники девятых и одиннадцатых классов в полной мере не могут заниматься добровольчеством, так как у них на носу экзамены. Но многие из них активно волонтерили в предыдущие годы. Плюс ко всему учебные заведения при учете волонтерской деятельности действуют по принципу «кто во что горазд»: где-то больше баллов начисляют, где-то меньше, где-то только узкопрофильную деятельность учитывают.

В Сыктывкарском госуниверситете раньше за волонтерскую деятельность давали два дополнительных балла, сейчас – пять. Руководитель респуб-ликанского ресурсного центра развития волонтерства Наталья Коновалова подтвердила, что общих требований к учебным заведениям действительно нет. Чтобы решить вопрос глобально, его надо выносить на уровень Министерства образования и науки России. По мнению Станислава Кочева, надо, чтобы решение таких вопросов было не правом учебных заведений, а их обязанностью.

В ОТДАЛЕННЫХ муниципалитетах возникают вопросы с логистикой. Наталья Коновалова сообщила, что при поддержке РЖД в августе появится возможность отправить гумгруз до Ростова-на-Дону по льготному тарифу. Нужно оформить заявку, обозначив объем груза и точку погрузки в Коми. Система в августе еще только заработает, так что пока всё в тестовом режиме и через предварительное обращение в региональный Ресурсный центр добровольчества. Станислав Кочев добавил, что есть сервис «Мы вместе. Логистика», который уже давно работает. Он позволяет бесплатно пользоваться платными дорогами при перевозке гумгрузов. Однако за три-пять дней до отправки груза нужно так же подавать заявку через ресурсный центр или реготделение ОНФ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ Инты подняли вопрос создания общей информационной платформы для волонтеров. Это может быть республиканский чат, в котором можно было бы оперативно обмениваться информацией. Наталья Коновалова напомнила, что в регионе создается сеть «Доброцентров» и в Инте такой центр есть. Можно обмениваться информацией через эту сеть. Есть платформа «Добро.РФ», где зарегистрировано много организаторов добровольческой деятельности. Там можно найти единомышленников как в своем регионе, так и в других.

– В рамках движения «Мы вместе» можно создать общий чат. Нам как раз требуется координатор по направлению СВО. Пока мы его не нашли. Если есть желающие на безвозмездной основе взять на себя эту работу, мы готовы рассмотреть кандидатуры, – предлагает Наталья Коновалова. – Суть работы будет состоять в том, чтобы координировать все добровольческие объединения, оказывающие помощь участникам спецоперации. Также надо будет взаимодействовать с фондом «Защитники Отечества» и разными молодежными организациями. К сожалению, мои сотрудники не справляются, у них и так много задач.

СТАНИСЛАВ КОЧЕВ убежден, что то, чем занимаются волонтеры, их социальный вклад – это работа, которая держит страну. Не на словах – на деле. Общая задача – сделать так, чтобы у волонтеров были условия для этой работы. Не разовые благодарности, а нормальная, продуманная система поддержки.

По итогам круглого стола Станислав Кочев сформулировал инициативы трех уровней:

Федеральные законодательные

-Внести изменения в Трудовой и Налоговый кодексы: освободить от НДФЛ документально подтвержденные компенсации расходов волонтеров (проезд, питание, экипировка)

-Pакрепить в ФЗ-135 норму об обязательном государственном страховании жизни и здоровья волонтеров при задачах с повышенным риском

-Унифицировать понятия «волонтер» и «доброволец» с единым стандартом допуска в госучреждения

Региональные меры поддержки

-Стимулировать работодателей к включению в коллективные договоры положений о дополнительных оплачиваемых днях для волонтеров

-Создать республиканский Фонд поддержки волонтерского движения для софинансирования проектов, закупки инвентаря

-Внедрить систему нематериального поощрения: «Пушкинская карта волонтера», льготные абонементы в спортзалы и театры, ваучеры

Муниципальный уровень:

-Ввести в штатные расписания администраций ставки координаторов по работе с волонтерами

-Создать муниципальные «Банки оборудования» (камеры, звук, инвентарь) для бесплатной аренды волонтерскими объединениями

-Организовать централизованную регистрацию и верификацию часов на базе местных ресурсных центров

Решения защитили принятием протокола к исполнению. Контроль за его выполнением со стороны Государственного Совета Республики Коми будет ежеквартальным. Отдельное поручение дано Молодежному парламенту и депутатам Госсовета: подготовить пакет поправок для направления в Государственную Думу РФ до конца осенней сессии.

– На уровне республики вместе с коллегами по фракции «Единая Россия» в Госсовете, вместе с Правительством Республики Коми проработаем каждую инициативу. Определим, что может быть оформлено как законодательная инициатива, что требует поправок в действующие нормативные акты, что – решений исполнительной власти, а что можно реализовать в ближайшее время без длительных процедур. Все предложения – с муниципальных круглых столов и прозвучавшие сегодня – будут собраны в единый свод. Мы их систематизируем и разделим по уровням: муниципальный, региональный, федеральный. Предложения федерального уровня будут подготовлены и направлены по соответствующим каналам, – подводит итоги диалога Станислав Кочев.

Ярослав СЕВРУК

Фото Ивана МЫСОВА