В Коми выберут самый дружный ТОС: победителей ждут подарки и денежные призы

В республике стартовал конкурс «Самый дружный ТОС Республики Коми».

Его участниками могут стать органы территориального общественного самоуправления со всего региона. Конкурсанты поборются за главный приз — уличные элементы благоустройства, а также специальные денежные призы от организаторов и партнеров конкурса.

Конкурс проводят Ассоциация территориального общественного самоуправления и СОНКО Республики Коми, Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Коми».

Как отметил глава Коми Ростислав Гольдштейн, актив ТОСов — это настоящая Команда Республики Коми, которая работает на благо жителей региона: «Им небезразлична судьба родного края. Они активно включаются в решение вопросов рядом с домом, созидают и меняют жизнь вокруг к лучшему. Их инициативы всегда будут услышаны и поддержаны», — подчеркнул Ростислав Гольдштейна.

Условия участия конкурсе просты: ТОСам необходимо проводить мероприятия на своей территории и рассказывать о них в социальных сетях. Это могут быть субботники, праздники двора, встречи с жителями, спортивные соревнования, концерты, патриотические акции, экологические инициативы, помощь пожилым людям и другие события, объединяющие соседей.

За каждое мероприятие, оформленное в соответствии с требованиями конкурса, участник получает специальный «жетон». Чем больше добрых и полезных инициатив проведет ТОС, тем больше жетонов он соберет, а значит — увеличит свои шансы на победу в розыгрыше главного приза. Его обладателя определят случайным образом с помощью лототрона.

«В негрантовый период ТОСы республики не сидят, сложа руки. Они своими силами организуют субботники, патриотические ярмарки, игры на свежем воздухе. Этот конкурс призван поощрить активистов ТОС, которые объединяют соседей и реализуют добрые дела для своей территории», — рассказал председатель АТОС РК, заместитель руководителя исполнительной дирекции Ассоциации СМО Дмитрий Сизев.

Конкурс продлится до 25 августа. Затем организаторы подведут итоги, а 28 августа в прямом эфире в официальной группе Ассоциации ТОС во «ВКонтакте» состоится розыгрыш главного приза. В этот же день организаторы и партнеры конкурса выберут обладателей специальных денежных призов номиналом 60 000, 15 000 и 15 000 рублей. Одного обладателя спецприза определит депутат Госсовета Коми Степан Чураков, другого — исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Коми» Юрий Болобонов, а третьего — председатель АТОС Коми Дмитрий Сизев.

Идею конкурса поддержал Герой России, зампред Госсовета Коми Станислав Кочев.

«ТОСы — это команда людей, которым важно, что происходит вокруг. Поддерживаю идею проведения конкурса лучших практик среди ТОСов. Хорошие примеры должны быть видны, чтобы успешные решения можно было применять и в других территориях», — отметил Станислав Кочев.

Подробные условия участия, требования к публикациям и порядок проведения конкурса размещены в официальной группе Ассоциации ТОС Республики Коми во «ВКонтакте» — https://vk.ru/atosrk?w=wall-58947840_8296.