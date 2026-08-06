Крепкое сердце – без дальних дорог

Автор: Республика 06.08.2026

Новые высокотехнологичные методы лечения жителям Коми теперь доступны дома, на территории республики

В 2026 году Клинический кардиологический диспансер Республики Коми совершил настоящий прорыв. Местные врачи освоили методики, которые еще вчера казались фантастикой. Четыре передовые технологии, внедренные с начала года, уже меняют к лучшему печальную статистику смертности от болезней системы кровообращения. Сложнейшие операции на сердце и сосудах теперь делают без больших разрезов, а в некоторых случаях даже без госпитализации.

Главный рецепт – не болеть

Прежде чем говорить о сложных вмешательствах, главный врач Клинического кардиологического диспансера, кандидат медицинских наук Дмитрий Коротков напоминает о прописной истине, которую часто игнорируют. Парадигма современного здравоохранения, по его словам, возвращается к профилактической медицине.

– Всем известно выражение о том, что болезнь легче предупредить, нежели вылечить. Напоминаю: у нас есть возможность, данная государством, – это диспансеризация, которую нужно проходить и понимать, что происходит с организмом. Если есть проблема, ее нужно вовремя вылечить, а не доводить до тех стадий, когда будет достаточно сложно исправить ситуацию, – подчеркивает Дмитрий Александрович.

Среди болезней системы кровообращения выделяют три основные причины летальности. На первом месте – ишемическая болезнь сердца, на втором – инсульт, на третьем – тромбоэмболия легочной артерии. Если болезнь зашла далеко, на помощь приходят новые технологии. Их объединяет общая идея: малая травматичность. Все четыре методики, освоенные диспансером в этом году, выполняются эндоваскулярно – через мини-доступы в сосудах. И это не просто эстетика.

Многие пациенты кардиохирургического профиля – люди пожилые, и они страдают так называемой коморбидностью. Если говорить простым языком, коморбидность – это неблагоприятное сочетание у одного человека сразу нескольких тяжелых хронических заболеваний. Например, аневризма аорты может соседствовать с сахарным диабетом, больными почками или хронической обструктивной болезнью легких. Для таких больных обширная операция с длительным наркозом – колоссальный риск. Малоинвазивные технологии дают им уверенный шанс на спасение без излишней нагрузки на ослабленный организм.

Каркас внутри главной артерии

Аневризма брюшной аорты – это бомба замедленного действия. Расширение самого крупного сосуда в теле человека грозит мгновенным разрывом и почти стопроцентной летальностью.

– Мы можем создать искусственную аорту внутри аорты. Устанавливается специальный длинный стент – это проволочный каркас, на который нанесен синтетический протез, он и выполняет функцию внутренней стенки аорты, надежно предотвращая разрыв, – объясняет Дмитрий Коротков.

Раньше спасение таких пациентов, большинство из которых – пожилые мужчины, требовало огромного травматичного разреза и долгой реабилитации.

– Плюс методики в ее малоинвазивности: всего лишь два прокола в области бедренных артерий. Никаких больших разрезов, – поясняет заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения кардиодиспансера Александр Петров. – На третий-седьмой день пациенты уже выписываются и с небольшими ограничениями возвращаются к обычной жизни.

Лучшим подтверждением эффективности служит история 79-летнего жителя Сыктывкара Алексея Степановича Мамонтова. Мужчина с юмором и прямотой описывает свой опыт:

– Я в таком восторге после этой операции! Вы представляете? Никаких неприятных ощущений нет. Меня на операцию привезли, сказали: «Сейчас укол сделаем». Сделали укол. Проснулся в реанимации. Ничего не болит. И всё, вот и вся операция. Удивительно!

Алексей Степанович признался, что он ждал операции пару лет, отказываясь ехать в Санкт-Петербург из-за возраста.

– Я говорю: «Да я не поеду… отжил». А потом мне позвонил врач и говорит: «Предстоит операция. Вы готовы?». И ехать никуда не нужно. Я благодарен кардиоцентру!

Клапан сердца через катетер

Интереснейшая и просто революционная технология, по словам руководителя кардиодиспансера, – транскатетерное протезирование клапанов сердца (TAVI). Стратегически важное направление высокотехнологичной медицинской помощи настоятельно рекомендовали внедрить в Республике Коми эксперты НМИЦ им. В. А. Алмазова.

Речь идет о тяжелых пациентах с букетом сопутствующих болезней, которые классическую открытую операцию на сердце и сложную дорогу могли не перенести. Как сформулировал Дмитрий Коротков, эти пациенты «абсолютно точно не доехали бы до федерального центра». Сейчас им не нужен наркоз с остановкой сердца – новый клапан в сложенном виде доставляется к «главному мотору» по катетеру через бедренную артерию и раскрывается прямо внутри больного, на работающем сердце. Первые такие операции в Коми уже успешно состоялись.

Ультразвук против тромба

Еще одна технология, освоенная врачами, касается экстренных состояний. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – это тот самый случай, когда оторвавшийся тромб закупоривает сосуды легких, и без немедленной помощи человек погибает в 90% случаев. В кардиодиспансере внедрили систему направленного ультразвукового тромболизиса (EKOS).

Через бедренную вену к месту закупорки подводят пару тончайших катетеров – один воздействует на тромб ультразвуком, а другой подает микродозы растворяющего препарата. За несколько часов опасный сгусток разрушается без массивной лекарственной нагрузки на весь организм, сохраняя силы пациента.

Как заверил Дмитрий Коротков, необходимое оборудование и расходники для подобных операций есть, и врачи готовы принимать таких пациентов круглосуточно.

Хирургия без госпитализации

Если сложнейшие операции на аорте пока измеряются десятками спасенных жизней в год (в планах до 10 пациентов по каждому из трех высокотехнологичных направлений), то четвертая новинка обещает стать по-настоящему массовой. Речь о лазерном лечении варикозной болезни нижних конечностей.

Долгие годы жители Коми были вынуждены ездить за этой помощью в соседнюю Кировскую область. Теперь всё изменилось.

Хирург под контролем УЗИ обезболивает пораженный сосуд и через миниатюрный прокол вводит тонкий катетер со светопроводящим контактом. Высокая температура лазера аккуратно «запаивает» расширенные и извитые стенки вены. Вся процедура занимает около часа. Никакой госпитализации в стационар не требуется – комплекс помощи предоставляется в дневном стационаре поликлиники, а контрольные осмотры проводятся на следующий и на третий день.

Пока врачи готовятся выполнить до 60 таких вмешательств до конца года, а в планах – до ста пациентов ежегодно.

Развитие как вектор медицины

Все перечисленные операции объединяет общая идея современной медицины: малая травматичность и быстрое восстановление. В Коми их внедряли не в одиночку, а в формате мастер-классов с федеральными экспертами, которые теперь курируют местных специалистов.

Оснащение клиники и выделение квот позволило запустить процесс, который, по замыслу руководства, не только спасет сотни жизней, но и перестроит финансовую модель здравоохранения. Деньги, которые раньше уходили в другие субъекты России по межтерриториальным расчетам, теперь останутся в республике и пойдут на дальнейшее развитие технологий. А самое главное – пациентам больше не придется выбирать между утомительной дорогой за тридевять земель и отказом от лечения.

Купава ВОЛКОВА

Фото автора и пресс-службы ККД Коми

Оставьте первый комментарий для "Крепкое сердце – без дальних дорог"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.



Powered by  Соблюдение GDPR Cookie
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.