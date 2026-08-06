Крепкое сердце – без дальних дорог

Новые высокотехнологичные методы лечения жителям Коми теперь доступны дома, на территории республики

В 2026 году Клинический кардиологический диспансер Республики Коми совершил настоящий прорыв. Местные врачи освоили методики, которые еще вчера казались фантастикой. Четыре передовые технологии, внедренные с начала года, уже меняют к лучшему печальную статистику смертности от болезней системы кровообращения. Сложнейшие операции на сердце и сосудах теперь делают без больших разрезов, а в некоторых случаях даже без госпитализации.

Главный рецепт – не болеть

Прежде чем говорить о сложных вмешательствах, главный врач Клинического кардиологического диспансера, кандидат медицинских наук Дмитрий Коротков напоминает о прописной истине, которую часто игнорируют. Парадигма современного здравоохранения, по его словам, возвращается к профилактической медицине.

– Всем известно выражение о том, что болезнь легче предупредить, нежели вылечить. Напоминаю: у нас есть возможность, данная государством, – это диспансеризация, которую нужно проходить и понимать, что происходит с организмом. Если есть проблема, ее нужно вовремя вылечить, а не доводить до тех стадий, когда будет достаточно сложно исправить ситуацию, – подчеркивает Дмитрий Александрович.

Среди болезней системы кровообращения выделяют три основные причины летальности. На первом месте – ишемическая болезнь сердца, на втором – инсульт, на третьем – тромбоэмболия легочной артерии. Если болезнь зашла далеко, на помощь приходят новые технологии. Их объединяет общая идея: малая травматичность. Все четыре методики, освоенные диспансером в этом году, выполняются эндоваскулярно – через мини-доступы в сосудах. И это не просто эстетика.

Многие пациенты кардиохирургического профиля – люди пожилые, и они страдают так называемой коморбидностью. Если говорить простым языком, коморбидность – это неблагоприятное сочетание у одного человека сразу нескольких тяжелых хронических заболеваний. Например, аневризма аорты может соседствовать с сахарным диабетом, больными почками или хронической обструктивной болезнью легких. Для таких больных обширная операция с длительным наркозом – колоссальный риск. Малоинвазивные технологии дают им уверенный шанс на спасение без излишней нагрузки на ослабленный организм.

Каркас внутри главной артерии

Аневризма брюшной аорты – это бомба замедленного действия. Расширение самого крупного сосуда в теле человека грозит мгновенным разрывом и почти стопроцентной летальностью.

– Мы можем создать искусственную аорту внутри аорты. Устанавливается специальный длинный стент – это проволочный каркас, на который нанесен синтетический протез, он и выполняет функцию внутренней стенки аорты, надежно предотвращая разрыв, – объясняет Дмитрий Коротков.

Раньше спасение таких пациентов, большинство из которых – пожилые мужчины, требовало огромного травматичного разреза и долгой реабилитации.

– Плюс методики в ее малоинвазивности: всего лишь два прокола в области бедренных артерий. Никаких больших разрезов, – поясняет заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения кардиодиспансера Александр Петров. – На третий-седьмой день пациенты уже выписываются и с небольшими ограничениями возвращаются к обычной жизни.

Лучшим подтверждением эффективности служит история 79-летнего жителя Сыктывкара Алексея Степановича Мамонтова. Мужчина с юмором и прямотой описывает свой опыт:

– Я в таком восторге после этой операции! Вы представляете? Никаких неприятных ощущений нет. Меня на операцию привезли, сказали: «Сейчас укол сделаем». Сделали укол. Проснулся в реанимации. Ничего не болит. И всё, вот и вся операция. Удивительно!

Алексей Степанович признался, что он ждал операции пару лет, отказываясь ехать в Санкт-Петербург из-за возраста.

– Я говорю: «Да я не поеду… отжил». А потом мне позвонил врач и говорит: «Предстоит операция. Вы готовы?». И ехать никуда не нужно. Я благодарен кардиоцентру!

Клапан сердца через катетер

Интереснейшая и просто революционная технология, по словам руководителя кардиодиспансера, – транскатетерное протезирование клапанов сердца (TAVI). Стратегически важное направление высокотехнологичной медицинской помощи настоятельно рекомендовали внедрить в Республике Коми эксперты НМИЦ им. В. А. Алмазова.

Речь идет о тяжелых пациентах с букетом сопутствующих болезней, которые классическую открытую операцию на сердце и сложную дорогу могли не перенести. Как сформулировал Дмитрий Коротков, эти пациенты «абсолютно точно не доехали бы до федерального центра». Сейчас им не нужен наркоз с остановкой сердца – новый клапан в сложенном виде доставляется к «главному мотору» по катетеру через бедренную артерию и раскрывается прямо внутри больного, на работающем сердце. Первые такие операции в Коми уже успешно состоялись.

Ультразвук против тромба

Еще одна технология, освоенная врачами, касается экстренных состояний. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – это тот самый случай, когда оторвавшийся тромб закупоривает сосуды легких, и без немедленной помощи человек погибает в 90% случаев. В кардиодиспансере внедрили систему направленного ультразвукового тромболизиса (EKOS).

Через бедренную вену к месту закупорки подводят пару тончайших катетеров – один воздействует на тромб ультразвуком, а другой подает микродозы растворяющего препарата. За несколько часов опасный сгусток разрушается без массивной лекарственной нагрузки на весь организм, сохраняя силы пациента.

Как заверил Дмитрий Коротков, необходимое оборудование и расходники для подобных операций есть, и врачи готовы принимать таких пациентов круглосуточно.

Хирургия без госпитализации

Если сложнейшие операции на аорте пока измеряются десятками спасенных жизней в год (в планах до 10 пациентов по каждому из трех высокотехнологичных направлений), то четвертая новинка обещает стать по-настоящему массовой. Речь о лазерном лечении варикозной болезни нижних конечностей.

Долгие годы жители Коми были вынуждены ездить за этой помощью в соседнюю Кировскую область. Теперь всё изменилось.

Хирург под контролем УЗИ обезболивает пораженный сосуд и через миниатюрный прокол вводит тонкий катетер со светопроводящим контактом. Высокая температура лазера аккуратно «запаивает» расширенные и извитые стенки вены. Вся процедура занимает около часа. Никакой госпитализации в стационар не требуется – комплекс помощи предоставляется в дневном стационаре поликлиники, а контрольные осмотры проводятся на следующий и на третий день.

Пока врачи готовятся выполнить до 60 таких вмешательств до конца года, а в планах – до ста пациентов ежегодно.

Развитие как вектор медицины

Все перечисленные операции объединяет общая идея современной медицины: малая травматичность и быстрое восстановление. В Коми их внедряли не в одиночку, а в формате мастер-классов с федеральными экспертами, которые теперь курируют местных специалистов.

Оснащение клиники и выделение квот позволило запустить процесс, который, по замыслу руководства, не только спасет сотни жизней, но и перестроит финансовую модель здравоохранения. Деньги, которые раньше уходили в другие субъекты России по межтерриториальным расчетам, теперь останутся в республике и пойдут на дальнейшее развитие технологий. А самое главное – пациентам больше не придется выбирать между утомительной дорогой за тридевять земель и отказом от лечения.

Купава ВОЛКОВА

Фото автора и пресс-службы ККД Коми