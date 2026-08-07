«КомиЛето» продолжается

«КомиЛето» – это единый культурно-туристический бренд и проект летнего сезона в Республике Коми, который объединяет фестивали, спортивные состязания и праздники во всех городах и районах региона.

Главные события сезона приурочены к празднованию 105-летия образования республики. В рамках проекта продолжаются спортивные слеты, молодежные интерактивные площадки, выставки и культурные программы.

8 августа в Сыктывкаре состоятся Всероссийские массовые соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч-2026». Место проведения: Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 76, (парковка возле Дома спорта – Республиканский стадион). Начало в 10:30. (6+)

8 августа, 13:00 (Сысольский район, поселок Бортом) – праздничная программа, посвященная 80-летию Бортома. (6+)

8 августа (Койгородский район, поселок Подзь) – День поселка Подзь. Народное гуляние. (0+)

8 августа (Прилузский район, деревня Поруб) – праздник деревни «Порубсагаж лун». (0+)

8 августа (Удорский район, село Глотово) – межпоселенческий ежегодный традиционный праздник «День Мезени». (0+)

8 августа (Усть-Куломский район) – праздничные мероприятия пройдут в сельских поселениях:

12:00 «Белоборск-судьба моя» – концертная програма ко дню поселка на площади клуба. (0+)

14:00 «С днём посёлка, Ярашъю!» – концертная программа ко дню поселка В.Ярашью. (0+)

15:00 «Песни над Вычегдой» – концертная программа ко дню поселка Ягкедж. (0+)

16:00 «Я здесь живу, и край мне этот дорог!» – концертная программа ко дню деревни Пузла. (0+)

8-9 августа (Усть-Куломский район, деревня Малый Аныб) – на туристической базе «Мишкин лес» пройдет районный молодежный образовательный форум «Продлёнка». (6+)

9 августа (Прилузский район, село Спаспоруб) – праздник «День самовара» в Спаспорубе. (0+)

9 августа (Прилузский район, деревня Лихачевская) – праздничная программа «Косьпас лун» (традиционный народный праздник). (0+)

9 августа (Ижемский район, деревня Усть-Ижма) – 270 лет Усть-Ижме. Праздничный концерт «Родная земля». (0+)