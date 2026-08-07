Анастасия Михайлова: без желания семей невозможно говорить о шагах в развитии коми культуры

Автор: Республика 07.08.2026

В рамках очередного выпуска лекционного курса-подкаста «Гордость. Уверенность. Победа», посвящённого теме «Культура Коми как национальное достояние России», состоялся разговор о том, какие элементы традиционной культуры наиболее органично входят в современный быт жителей республики.

Участники дискуссии — Председатель Общественной палаты Республики Коми, журналист Геннадий Левицкий и депутат Госсовета РК, заместитель председателя Исполкома МОД «Коми войтыр», руководитель объединения коми семей «Шуда котыр» Анастасия Михайлова — обсудили роль семьи и системы образования в сохранении культурного наследия.

Открывая беседу, Геннадий Левицкий предложил взглянуть на традиционную культуру шире, чем принято. «Традиционная культура коми — это не только песни и орнаменты. Это мировоззрение, отношение к природе, быт», — отметил он, поинтересовавшись, что из этого наследия сегодня реально можно увидеть в городских квартирах, детских садах и молодёжной среде.

В ответ на это Анастасия Михайлова сделала акцент на ключевой роли семьи и государства в этом процессе. По её мнению, без личного желания и участия самих семей движение вперёд невозможно. «Если говорить о поддержке государства, Республики Коми, то наверное сейчас говорить о каких-то больших шагах дальше без присоединения и желания семей — невозможно», — подчеркнула она.

Депутат отметила, что сегодня в регионе создана полноценная инфраструктура для изучения коми языка и культуры с самого раннего возраста. «Практически во всех детских садах, школах изучают коми язык, коми культуру. Есть вся база для изучения коми языка как родного для носителей, так и изучение коми языка для детей, которые хотят изучать коми язык как второй», — сообщила Михайлова.

Однако, по её словам, решающее слово остаётся за родителями, которые пишут заявление о том, будет ли их ребёнок изучать язык. Именно поэтому наиболее важным звеном в цепочке сохранения культуры Михайлова назвала семью. «Для меня очень важно, чтобы в семье было понимание, что я мама или я отец, если я носитель языка, должен передать эти знания, этот опыт своему ребёнку. Вот эта передача из поколения в поколение наверное самый большой плюс, который сейчас могут дать родители — носители языка», — заключила она.

Таким образом, участники подкаста сошлись во мнении, что возвращение традиционной культуры в повседневность происходит прежде всего через осознанный выбор семьи, подкреплённый государственной поддержкой и развитой образовательной средой.

Напомним, лекционный курс «Гордость. Уверенность. Победа» переживает второй сезон — его возрождение инициировал Герой России Станислав Кочев. Проект адресован жителям республики, патриотам северного края и всем, кто интересуется современной общественно-политической жизнью. Цель — дать гражданам понимание происходящего в регионе, стране и мире, а также практические знания, полезные в профессиональной и повседневной жизни.

Все выпуски проекта можно посмотреть здесь

 

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