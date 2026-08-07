Время важных перемен

Более 10 млрд рублей направлено на проведение мероприятий Года села, объявленного Главой Республики Коми Ростиславом Гольдштейном.

Работа идет по утвержденному плану, включающему 14 ключевых направлений. На конец июня реализовывались 340 проектов, в которых участвовали все профильные министерства. Итоги работы по линии агропромышленного комплекса на заседании оргкомитета по подготовке и проведению Года села в Коми озвучила заместитель министра сельского хозяйства и торговли региона Ольга Бабина. Сейчас в сфере АПК реализуются 35 из 38 запланированных мероприятий с охватом 14 тысяч участников.

Основа развития – человек

– Важно понимать: всё, что мы делаем, направлено в конечном итоге на людей, человек – основа, без него в отрасли любое развитие невозможно. Поэтому мы концентрируем свое внимание на кадрах, последовательно выстраиваем систему их подготовки, начиная с профориентации в школах, – отмечает в своем докладе Ольга Бабина.

В этом году в Коми функционируют два агротехнологических класса. Ученики Пажгинской средней школы осваивают направление «Эффективное животноводство и современные корма», школьники из Летки изучают генетику и селекцию растений. Проекты реализованы при поддержке Минсельхоза России, приобретены оборудование и материалы на 6 млн рублей. До конца года планируется оснастить еще три агротехнологических класса: в Сосногорске, в селе Зеленец Сыктывдинского района и в селе Краснобор Ижемского района.

Создаются и условия для молодых специалистов в АПК. Так, с этого года выплаты при трудоустройстве в эту сферу на селе выросли: для молодых специалистов до 600 тысяч рублей, для рабочих – до 400 тысяч рублей. По итогам этого полугодия шестеро специалистов уже трудоустроены на четыре предприятия.

Ольга Бабина убеждена, что неотъемлемой частью развития агробизнеса являются обучение и обмен опытом:

– Мы стараемся предоставлять такую возможность нашим аграриям. 26 июня провели стратегическую сессию по развитию молочной отрасли. 73 участника смогли познакомиться с опытом повышения эффективности производства приглашенных федеральных экспертов и гостей из других регионов. Наши производители молока получили толчок к внедрению передовых технологий на своих предприятиях.

Отдельный блок работы Минсельхоза Коми посвящен участникам специальной военной операции: в июне прошло обучающее мероприятие «АПК для СВОих» с выездами в хозяйства региона. После этого трое ветеранов уже начали оформлять земельные участки под фермы, проходить практику по пчеловодству и сыроделию. Проводится и обучение в рамках проекта «Школа фермера».

Поддержка для фермеров

В первом полугодии четыре фермерских хозяйства получили грантовую поддержку по проекту «Развитие малых форм хозяйствования». С помощью этих средств фермеры построят и отремонтируют животноводческие помещения, приобретут модульное объекты и оборудование для переработки молока.

Одиннадцати кооперативам предоставлена поддержка, которая позволила приобрести молодняк крупного рогатого скота, упаковочный и строительный материал, оборудование и сельскохозяйственную технику. У членов кооператива закуплено около 17 тонн говядины для поставок в бюджетные учреждения.

За полгода государственная поддержка предоставлена 154 хозяйствующим субъектам. Общий расход составил около 525 млн рублей: на развитие животноводства направлено 467,5 млн рублей (67% от плана по направлению), а на растениеводство – 57 млн рублей (39% от установленного плана).

– Особенно важно, чтобы каждый рубль давал долгосрочный эффект – в первую очередь за счет роста производительности труда. Именно этому направлению уделяется особое внимание, – поясняет Ольга Бабина.

Верный залог повышения производительности труда – внедрение новых технологий. Например, ООО «Сыктывдинское» получило поддержку для приобретения роботизированных систем доения. До 1 сентября планируется завершить установку оборудования для обслуживания 140 голов дойного стада.

Агротуризм с перспективой

Развитию агробизнеса способствует и реализация проектов по развитию сельского туризма. Чем больше туристов – тем шире рынок сбыта для местных производителей сельхозпродукции.

В этом году состоялись две стратегические сессии «Сельский туризм и гастрономические перспективы». Первый этап прошел в Удорском районе: ведущие повара региона познакомились с местными рецептами, разработали технологические карты приготовления блюд при сохранении традиций коми кухни.

В Усть-Цилемском районе проведен выездной семинар, посвященный развитию сельского туризма. Его итогом стало определение наиболее перспективных проектов, которые имеют потенциал для реализации на территории нашей республики, в том числе и в селе Усть-Цильма.

Улучшая условия

– Повышение производительности труда и развитие производства зависит и от тех условий, в которых человек живет. Поэтому мы стремимся развивать инфраструктуру села и улучшать жилищные условия сельчан, – подчеркивает Ольга Бабина.

Значимую роль в развитии сельских территорий играет программа «Народный бюджет». В этом году стартовала реализация шести проектов в сфере торговли и АПК: они позволят местным жителям получать доступную продукцию собственного хлебопечения, колбасного производства и переработки молока.

Через инициативное бюджетирование можно решить и небольшие проблемы в благоустройстве общественных пространств. Таких мероприятий в этом году четыре: ремонтно‑восстановительные работы дорожной сети по Центральной улице в Кужбе, установка архитектурного освещения здания районного Дома культуры в селе Усть‑Кулом, устройство пешеходного тротуара по Центральной улице в Объячево и тротуаров по улице Строителей в Усть‑Куломе. Проекты были поддержаны самими жителями на этапе отбора. Их реализация позволит улучшить условия жизни для 8 тысяч человек.

Также ведется масштабное строительство социальной инфраструктуры в рамках федеральной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Так, в селе Объячево Прилузского района возводится новый водозабор, который позволит обеспечить жителей достаточным количеством безопасной питьевой воды. В селе Ижма строят современные очистные сооружения со сливной станцией. Идет прокладка водопровода и дорог в микрорайоне Северный села Усть-Кулом и строительство там детского сада. Все проекты должны быть завершены до конца этого года. Их реализация улучшит условия жизни для более чем 16 тысяч человек в трех районах республики.

Чтобы закрепить семьи на селе, предоставляются социальные выплаты на улучшение жилищных условий. В этом году построить или приобрести жилье смогут четыре семьи работников АПК и ветеринарии, а также шестеро сотрудников социальной сферы. В числе получателей выплат на жилье главы семи многодетных семей. В целом счастливыми новоселами станут 48 жителей Усть-Куломского, Сыктывдинского, Койгородского и Ижемского районов.

Всего с 2020 по 2026 год в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» такие выплаты уже получили 318 семей, а объем введенного в строй жилья превысил 33 тысячи квадратных метров.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Иллюстрации пресс-службы Министерства сельского хозяйства и торговли Республики Коми