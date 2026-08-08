И дороги, и тротуары

Транспортную инфраструктуру в Коми активно обновляют

Дорожные работы развернуты по всему региону по поручению Главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна. Перед профильными структурами он поставил конкретную задачу – сделать дороги в республике лучшими в Северо-Западном федеральном округе к 2030 году.

Ростислав Гольдштейн лично проинспектировал ход дорожных работ в Удорском районе. В этом году там завершат ремонт 25 километров автодорог, глава республики держит ситуацию на личном контроле. Работы идут на трех крупных участках. На всех объектах работает АО «Коми дорожная компания». Применяется асфальт, произведенный на асфальтобетонном заводе, который компания приобрела в прошлом году. Работы планируют завершить до конца сентября.

Подъезд к селу Ёртом от автомобильной дороги Усогорск – Благоево – Чупрово на участке с нулевого по десятый километр начали приводить в порядок еще в прошлом году. В июле этого года дорожники вернулись на объект. Готовность составляет более 50%. Уже уложены основание (методом ресайклирования) и нижний слой асфальтового покрытия. Работы на автодороге Усогорск – Благоево – Чупрово (отдельные участки общей протяженностью порядка 10 км) возобновились 3 июня. Строительная готовность объекта составляет 95%. На большинстве отрезков уложены все слои покрытия, включая финишный щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Не менее активно работы ведутся и на других важных объектах. В Прилузском районе продолжается ремонт дороги Летка – Прокопьевка от автомобильной дороги «Вятка». Проект предусматривает устройство двухслойного асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин и устройство съездов. Ремонтные работы ведутся вблизи населенных пунктов Черёмуховка, Мутница, Талица и Прокопьевка. Общая протяженность участков составляет 12,770 км.

Работы на участке с нулевого по седьмой километр от федеральной трассы «Вятка» до села Черёмуховка уже полностью завершены. Подрядчик ООО «ДСК «Карьер» выполнил фрезерование, укрепление обочин, укладку нижнего слоя покрытия и укладку щебеночно-мастичного асфальтобетона. Как отмечает исполняющий обязанности главного инженера ООО «ДСК-Карьер» Сергей Губарев, объем работ был довольно большой, поэтому на участке задействовали много специалистов и техники:

– Трудились более 30 человек, а в какие-то моменты это количество увеличивали и до 40. Специалисты в основном местные, большинство работников из села Визинга Сысольского района. Из техники в работах использовали автогрейдер, асфальтоукладчик, дорожную фрезу, грунтовый каток и два катка для уплотнения асфальта, шесть автосамосвалов, машину дорожного мастера. Конечно, были определенные сложности. Основание дороги там плохое, поэтому пришлось повозиться, многое переделывали. Всё выполнили в срок.

Теперь примерно тот же комплекс техники и количество рабочих задействованы в работе на автодороге Сыктывкар – Кудымкар.

– Там у нас семь километров дороги. Уже сделали фрезерование, укладываем нижний слой асфальтобетонного покрытия. Ведем укрепление обочин, там предусмотрено обустройство водоотводных лотков. К середине августа успеем, – обещает Сергей Губарев.

Вторую часть работ выполняет АО «Коми дорожная компания». На участке с 33-го по 38-й км фрезерование и укладка нижнего слоя покрытия полностью завершены. Подрядчик приступил к укладке верхнего слоя дорожной одежды. Общая готовность объекта – 60%. Срок завершения работ по контракту – 15 октября 2026 года.

Улучшение дорог в Год села станет дополнительным импульсом для развития сельских территорий, привлечения инвестиций и повышения привлекательности региона для жизни и отдыха.

22 июля в Сыктывкаре стартовали работы по ремонту тротуара в районе Коми научного центра на Коммунистической улице. Этот участок – одна из ключевых пешеходных артерий в центре города, его состояние давно требовало внимания. Мэр Сыктывкара Максим Мартышин отметил, что этот участок улицы уже «давно мозолил глаза и трепал нервы». От горожан поступали многочисленные жалобы. Поэтому было решено приступить к комплексной работе без каких-либо полумер. Проект предусматривает замену асфальтового покрытия, установку дополнительных опор освещения, благоустройство зеленых зон вдоль дороги и обустройство удобной площадки перед входом в научный центр. Пока идут работы, для пешеходов открыт альтернативный путь. Срок сдачи объекта – 20 августа.

На минувшей неделе мэр Максим Мартышин с заместителем председателя Госсовета РК, Героем России Станиславом Кочевым проинспектировали ход дорожных работ на железнодорожном переезде на границе Сыктывкара и села Выльгорт Сыктывдинского района. Стратегически важный транспортный узел находится на Сысольском шоссе. Стоит задача не просто залатать ямы, а переделать всё в комплексе, чтобы убрать пробки, на которые было много жалоб. Там уже расширили участок, сделали дополнительную полосу на 120 метров, полностью заменили асфальт. Безопасность на первом месте. Поэтому проектом предусмотрены два новых светофора и барьерное ограждение. Основной комплекс работ планируют завершить уже в августе.

«Наша цель – убедиться, что каждый бюджетный рубль осваивается эффективно, как того требует Глава Республики Коми Ростислав Эрнстович Гольдштейн. Чтобы ˮузкое местоˮ превратилось в современную артерию. Ведь за этим переездом тысячи людей, дачников, жителей, которые каждый день теряли время в потоке машин. Завершим ремонт, и это будет реальная помощь людям», – написал в своих соцсетях Максим Мартышин.

Также в столице Коми в микрорайоне Кочпон-Чит завершено обновление Пермской улицы. За реализацию объекта отвечает «Коми дорожная компания». Дорожники выполнили основной объем работ: уложили новый слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона и завершили ямочный ремонт. На 100% готовы тротуары, обновлен бортовой камень, выполнено расширение проезжей части, приведены в порядок съезды.

В 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 113,1 км автомобильных дорог регионального значения, установить 5,2 км линий освещения, обустроить 13,2 км тротуаров и отремонтировать 7 мостов.

Ярослав СЕВРУК.

Фото Ивана МЫСОВА и пресс-службы Министерства транспорта Республики Коми