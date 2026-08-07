Ночной дозор

Народный дружинник Георгий Щебенев – о происшествиях, мотивации и жажде порядка

Пока вы смотрите десятый сон, в городских подворотнях кипят нешуточные страсти. Или наоборот: где-то в спальном районе соседи вызывают полицию, потому что за стеной – подозрительная тишина. «Ночью город живет своей жизнью», – философски замечает 22-летний командир сыктывкарской народной дружины Георгий Щебенев. И он знает, о чем говорит. Кто эти люди в ярких жилетах с надписью «Народный дружинник» и почему они выходят на улицы города после работы и учебы?

Карта местности

Признайтесь, вы тоже думаете, что самый «горячий» район в городе – это Строитель или, скажем, Лесозавод? Но реальность другая.

– У нас происшествия как будто бы равномерно по всему городу распределены, – пожимает плечами Георгий.

Никаких «криминальных гетто». Пьяные драки, семейные скандалы или дурацкие шутки просто от скуки случаются везде. Другое дело, что где-то можно наткнуться на неадеквата с ножом, а где-то – на леденящий душу, но всё же совсем не опасный звонок: «Кажется, сосед умер»…

Идейные

Георгий Щебенев возглавил дружину осенью прошлого года. Ему 22, он историк по образованию, работает с молодежью. В полицию когда-то не взяли по здоровью, но жажда порядка, видимо, у парня в крови – отец служил в органах.

Сегодня в Сыктывкаре под его началом почти полсотни человек. И это не суровые охранники-вышибалы, как можно представить.

– У нас примерно пополам мужчин и женщин, – рассказывает командир. – Есть и молодежь, и пенсионеры.

Когда студенты и работающие разъезжаются по дачам и отпускам, именно люди старшего поколения выходят дежурить на городские праздники.

Что движет представителями общественности? Точно не жажда наживы, хотя меры поддержки есть.

– Дружинник – это в первую очередь идейный человек, – уверен Георгий. – Он хочет, чтобы в городе царили закон и порядок. Главное, чтобы человека вела идея, а не жажда заработка, потому что он здесь этого не найдет.

Заработок и правда скромный – около 100 рублей в час. По словам командира, эти суммы устанавливались лет восемь назад, и если раньше на поощрение можно было что-то себе купить, то сейчас это скорее символический бонус за потраченное время.

Но власти не забывают о добровольцах, стараясь поощрять самых лучших. В Сыктывкаре самые эффективные дружинники раз в год получают премии – по пять тысяч рублей. В других муниципалитетах выплаты скромнее. Премии вручаются за активное участие в охране порядка и помощь в раскрытии преступлений.

С 2020 года проводится республиканский конкурс «Лучший народный дружинник». Тут награды уже солидные: за первое место – 60 тысяч, за второе – 40, за третье – 20. В этом году призы уехали в Усинск, Сыктывкар, Ухту, Вуктыл, Усть-Вымский и Сысольский районы.

– Это значимое звание, – подтверждает Георгий Щебенев. – Учитывается количество дежурств, работа с населением, даже выступления по телевизору или лекции в вузах.

Сила слова

Романтика дружинных будней заключается не только в прогулках по паркам. Добровольцы выходят в усиление к экипажам ППС, которые реагируют на ночные вызовы, дежурят в общественных местах. При этом у них есть еще одна важная миссия. Дружинники – идеальные понятые.

Представьте: пять утра, полиции нужно провести обыск или зафиксировать закладку в лесу. Соседей не добудиться, а следственное действие без понятых – нельзя. И тут на помощь приходят они.

– Нас забирают и везут. Бывает и в четыре утра встаем, выходим, помогаем, – говорит Георгий.

Можно ли дружиннику применять физическую силу? Законом разрешено. На практике до этого доходит редко.

– В крайнем случае при угрозе во время дежурства – когда ты в жилетке, с удостоверением и человека предупредил – можно применить силу. Просто так скрутить человека нельзя. Но если рядом сотрудник правоохранительных органов, то лучше оставить это дело ему. Они всё-таки подготовленные люди, – объясняет Щебенев.

По его словам, сотрудники полиции к дружинникам относятся по-разному: оперативники ценят как надежный резерв, а патрульным порой неудобно отвечать еще и за гражданского, особенно если это хрупкая девушка.

Добро не обязательно должно быть с кулаками. Слово тоже работает. Особенно на массовых мероприятиях. Когда граждан, к примеру, возмущает запрет проносить воду или когда громкая компания нарушает все возможные правила приличия.

– Подходишь. Объясняешь, что материться в общественном месте нельзя, что это нарушение закона. Они бурчат, разворачиваются и уходят, – отмечает командир.

Страховка

Работа народных дружинников давно перестала быть просто актом гражданской совести. Власти республики открыто называют ее значимым вкладом в безопасность. Министр юстиции региона Александр Печинин формулирует позицию властей предельно четко:

– Люди, которые выходят на дежурства, делают важное дело – помогают полиции обеспечивать порядок. Поэтому в республике для них создан комплекс мер поддержки: от страховых гарантий до денежных поощрений. Наша задача – чтобы у добровольцев была мотивация, и они видели: их вклад ценят.

И это не просто слова. Базовая по-душка безопасности на республиканском уровне состоит из нескольких отработанных страховочных механизмов. Во-первых, добровольцам гарантирована бесплатная юридическая помощь. Во-вторых, если дружинник получает увечье во время дежурства, ему положена единовременная выплата от 100 до 300 тысяч рублей. При самом трагичном сценарии – гибели при исполнении обязанностей – семье выплачивают 500 тысяч рублей. Таких случаев мой собеседник не помнит. Во многих городах и районах Коми для дружинников действует дополнительное личное страхование и почасовая оплата дежурств.

Как стать дружинником?

Рецепт простой: вам больше 18 лет, вы не имеете судимости, горите желанием сделать свой город спокойнее и обладаете качествами, которые позволят вам добросовестно исполнять взятые на себя обязанности. Типичный портрет от командира – молодой студент-спорт-смен, у которого больше свободного времени, чем у работающего человека.

Достаточно написать заявление командиру народной дружины и заполнить учетную анкету. Контакты подскажут в администрации муниципалитета. Рассмотрение документов занимает до месяца.

Ночью город живет своей жизнью. И пока вы спите, десятки добровольцев наравне с полицией следят, чтобы эта жизнь не выходила за рамки закона. Может, пора составить им компанию?

Купава ВОЛКОВА

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