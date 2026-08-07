Насколько коварна вода

В Коми участились трагедии на воде.

С начала лета утонули уже шестеро несовершеннолетних. Известно, что в трех случаях дети отправились купаться без сопровождения взрослых. Для профилактики несчастных случаев и привлечения внимания к проблеме главный государственный инспектор по маломерным судам МЧС России по РК Леонид Носов провел брифинг для сотрудников СМИ.

– Статистика в республике напряженная. Жаркая погода вынуждает людей идти к рекам и озерам. Все тянутся к воде, желая хорошо отдохнуть и освежиться. Но, к сожалению, безопасных мест крайне мало. Ситуация с открытием пляжей в этом году сложная, – сразу перешел к сути Леонид Носов.

Планировалось, что всего в Коми откроют восемь санкционированных пляжей. Пока открыт лишь городской пляж Сыктывкара в местечке Кируль. Где-то открытие не согласовывает Роспотребнадзор, где-то возникают иные проблемы.

С начала года в Коми утонули уже более 30 человек. Леонид Носов подробно остановился на четырех июльских случаях гибели детей. 12-го числа в озере Выльты в сыктывкарском поселке Краснозатонский купались двое детей. Оба стали тонуть. Выбраться смог только один. Мальчику, который стал жертвой стихии, было всего 13 лет.

В селе Керчомья Усть-Куломского района 27 июля в реке Вычегде купались четверо детей. Попали в водоворот. На помощь пришли оказавшиеся неподалеку местные жители. Троих ребят удалось спасти. Один ребенок 2014 года рождения, к сожалению, выбраться из воды не смог.

28 июля в районе деревни Порожск Сосногорского района мужчина перевозил десятилетнего внука в лодке по реке. Они возвращались домой после посещения охотничьей избы. При прохождении речного порога лодка качнулась, ребенок выпал и утонул. Мальчик был без спасжилета. Мужчина еще два часа пытался самостоятельно найти и спасти ребенка. Потом всё же сообщил о случившемся спасателям, но было уже поздно. Леонид Носов подчеркивает, что в этом случае налицо нарушение правил эксплуатации маломерного судна. Поэтому сотрудники следственных органов проведут проверку.

В этот же день в селе Усть-Цильма четверо подростков отдыхали на песчаном берегу реки Печоры. В том месте река крайне опасна. Ребята пошли в воду и стали тонуть. Выбраться смогли трое. Шестнадцатилетний подросток погиб.

Тела всех утонувших детей найдены. Во всех случаях налицо нарушения элементарных правил безопасности: дети плавали в необорудованных местах, были без спасжилетов. В трех случаях несовершеннолетние находились у воды без присмотра взрослых.

30 июля очередная трагедия произошла в Сыктывкаре в районе Кировского парка (у спуска к реке на улице Пушкина). Двое детей зашли в воду и попали в яму. Одного спасли очевидцы происшествия, другой погиб. Еще один мальчик утонул 1 августа в реке Вычегде у села Палевицы Сыктывдинского района.

По мнению Леонида Носова, в водоемах Коми плавать очень опасно. Вблизи Уральских гор реки каменистые, можно попасть в быстрое течение, получить травму от удара о камень. А в южных районах дно песчаное и илистое.

– Пески находятся в постоянном движении, перемываются. Где сегодня мель, завтра может быть уже глубоко. Это непредсказуемые явления, – констатирует специалист, – Поэтому убедительно просим администрации районов открывать специально оборудованные пляжи, где исследовано дно, где проведены все работы для комфортного и безопасного отдыха. Просим также всех наших жителей заходить в воду в оборудованных местах. Родителей просим следить за детьми. Безнадзорность ведет к гибели.

Профилактическая работа идет круглогодично. В этом году уже провели более 800 рейдов по местам массового отдыха. Мероприятия проводятся совместно с представителями Всероссийского общества спасания на водах и МВД. Леонид Носов обратился к желающим стать волонтерами:

– У нас разработано положение о добровольцах. Ждем людей, которые будут к нам приходить, обучаться и помогать сотрудникам в работе.

После брифинга я прогулялся на улицу Кутузова – к мосту, соединяющему город с местечком Заречье. Рядом с мостом расположен любимый многими горожанами пляж. Здесь размещены знаки, оповещающие о том, что купаться запрещено. Но в реке плещутся и дети, и взрослые. Запрет на купание далеко не случаен. Дело в том, что Сысола в этом месте впадает в Вычегду. Река делает крутой поворот. В подобных местах, чтобы оказаться во власти стихии, порой достаточно просто ступить в воду у края берега.

А ведь в сыктывкарском местечке Кируль есть санкционированный пляж, где обеспечивается безопасность отдыхающих. Но добираться туда дольше, припарковаться сложнее, да и людей на официальном пляже очень много. Так говорят некоторые любители отдыха у воды. И они испытывают судьбу на необорудованных пляжах, не задумываясь о том, насколько коварна вода.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и Трофима МЯНДИНА