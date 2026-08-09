Ждем всех на Коми ВДНХ!

Автор: Республика 09.08.2026

Одним из ключевых юбилейных проектов, приуроченных к 105‑летию государственности Республики Коми, станет шестая выставка «Достояние Севера».

Масштабное мероприятие, за которым уже закрепилось название Коми ВДНХ, состоится в Сыктывкаре 23 августа. Напомним, выставка «Достояние Севера» проводится по поручению Главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна специально к 105-летию Республики Коми. Мероприятие пройдет под знаком Года единства народов России и Года села в Коми.

«Для бизнеса это шанс найти клиентов и партнеров, для молодежи – увидеть примеры успеха, а для жителей и гостей – убедиться, как много интересного создается в родной рес-публике. Ждем всех на «Достоянии Севера», – пишет Ростислав Гольдштейн в своем аккаунте в соцсети.

«Достояние Севера» – на протяжении многих лет главная витрина Республики Коми. В этом году мероприятие развернется на площадке сыктывкарского ТРЦ «Июнь», где будут собраны главные достижения региональной промышленности, сельского хозяйства, а также культурные и молодежные инициативы. Свою продукцию и достижения там представят более 150 компаний Коми: как крупные предприятия, так и малый бизнес.

«Гости выставки увидят, насколько многогранна экономика нашего северного региона: от традиционного лесного хозяйства до нетипичного производства муки, кофе, косметики», – отмечает глава региона.

Посетителей выставки ждут презентации передовых технологий от гигантов промышленности и молодых стартапов, дегустации от ведущих пищевых предприятий и семейных компаний, показы коллекций одежды от локальных брендов, выставка-ярмарка мастеров народных художественных промыслов и ремесленные мастерские, яркая концертная программа, интерактивные инсталляции и полезные мастер-классы.

Компании региона готовят целый ряд сюрпризов для жителей и гостей Сыктывкара: можно будет посетить экологическую аллею, мобильную телестудию, при помощи «зеленого экрана» оказаться в любой точке страны; будут интерактивные стенды, различные дефиле, мастер-классы по печати на 3D принтерах, управлению квадрокоптерами, дегустации, фотозоны, тренажер по трелевке древесины, мультимедийные стенды и многое другое.

К 105-летию Коми выставка «Достояние Севера» обновила логотип. В новом фирменном знаке объединены образы северного сияния и силуэт узнаваемой архитектурной формы выставочных залов. Совместное движение полос в едином диагональном ритме означает, что разные достижения региона объединяются в единый, яркий образ. Звезда – символ лучших достижений.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото из архива «Республики»

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