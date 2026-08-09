Север, который вдохновляет

Автор: Республика 09.08.2026

В Москве открылась фотовыставка к 105-летию Республики Коми

По инициативе Главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна 3 августа в столице страны открылась фотовыставка, посвященная 105-летию республики. Коми предстала перед москвичами и гостями столицы как регион, в который хочется приехать, чтобы увидеть его красоту.

Выставка открылась на Гоголевском бульваре. Москвичи подходили к стендам, задерживались у снимков, всматривались в северные пейзажи, открывая для себя новые уголки родной страны. Жители Коми узнавали родные места, делились воспоминаниями. На выставке рядом оказались суровая природа, история освоения края, промышленные города и сёла, где по-прежнему бережно сохраняются язык, ремесла и традиционный уклад жизни.

Выставку открыл заместитель Председателя Правительства Республики Коми Сергей Емельянов. Исполняющая обязанности постоянного представителя Республики Коми при Президенте РФ Ирина Садыкова поблагодарила за помощь в открытии выставки Ростислава Гольдштейна, который лично курировал подготовку выставки, и департамент национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Официальная часть плавно перешла в экскурсию по выставке, а завершилось всё выступлением народного коллектива МОД «Русь Печорская».

На фотоснимках Коми представлена как территория с уникальной природой, как пространство сильных людей, культуры и труда. На снимках: плато Маньпупунёр, заповедник «Югыд ва», Воркута, Ухта, Сыктывкар и Усинск, а также фотографии фестивалей, спортивных событий, картин художников Коми и других узнаваемых символов республики.

Отдельно прозвучала тема Воркуты как города с непростой, но очень сильной историей, где сегодня формируется новая повестка развития Арк-тики. Эти снимки показывают наш регион живой территорией с будущим, где промышленность, северный характер и культурная память работают на общий образ.

Министр туризма Коми Мария Бадмацыренова напомнила, что наша республика входит в проект «Серебряное ожерелье России», а летний туристический сезон в 2026 году проходит под брендом «КомиЛето», который объединяет знаковые события и маршруты региона.

Коми сегодня воспринимается как туристическое направление для тех, кто хочет прикоснуться к северной природе, этнокультурным маршрутам, живым традициям и редкому чувству пространства. Выставка стала не просто юбилейным проектом, а живым рассказом о республике, которая умеет беречь свои корни и уверенно смотреть вперед.

Выставка будет в Москве до 31 августа.

Артур АРТЕЕВ

 

 

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