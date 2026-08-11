Ростислав Гольдштейн поручил Правительству Коми разработать программу ремонта дворовых территорий и тротуаров до 2030 года

Автор: Республика 11.08.2026

Глава Республики Коми 10 августа провёл аппаратное совещание с зампредами регионального правительства. Рассмотрены промежуточные итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению президента.

И. о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Анастасия Пихней доложила, что в этом году в рамках программы запланировано благоустройство 34 общественных и 30 дворовых пространств. Они распределены по 30 муниципальным образованиям городских и сельских поселений.

На реализацию мероприятий предусмотрено 389 миллионов рублей, из республиканского бюджета выделено 167 миллионов.

На сегодняшний день работы полностью завершены на 13 общественных территориях. В числе сданных объектов – парковые зоны и детские городки в сёлах Койгородок, Синдор, Нившера, Ижма, Летка, Кослан, Сторожевск, Айкино, Усть-Цильма, а также в посёлке Кебанъель и городах Вуктыл, Усинск и Микунь. Высокий уровень готовности, превышающий 71%, зафиксирован на 8 общественных и 7 дворовых территориях.

По объекту в селе Помоздино Усть-Куломского района, где контракт реализован на 70%, работы должный были завершиться 31 июля. Подрядчику осталось завезти игровой комплекс, который обещают установить в течение трех дней. Руководитель Минстроя Коми отметила, что по всем остальным объектам рисков по несоблюдению сроков не наблюдается.

Активные работы ведутся на 20 общественных и 28 дворовых территориях. Более чем наполовину готовы 11 общественных пространств в Сыктывкаре, Емве, Ухте, Сосногорске, а также в селах Мохча, Объячево, Выльгорт, Визинга, Усть-Кулом и посёлке Жешарт. Высокая степень готовности восьми дворовых территорий отмечается в Сыктывкаре, Воркуте и Сосногорске.

Работы пока не начинались на одной общественной и двух дворовых территориях. В посёлке Благоево асфальтирование площади воинской славы запланировано на сентябрь. В Инте обустройством двора на улице Дзержинского займется новый подрядчик, а благоустройство территории на улице Школьной в Ухте начнётся в самое ближайшее время. Подрядчик выполняет работы по восьми дворовым территориям в городе в порядке очерёдности и с учётом удалённости объектов.

Ростислав Гольдштейн обратил внимание на необходимость строгого соблюдения графиков работ. Он подчеркнул, что с наступлением сезона дождей выполнение задач значительно осложнится, поэтому все процессы должны находиться на жесточайшем контроле.

Глава республики поручил Правительству Коми представить программу ремонта дворовых территорий и тротуаров в городских агломерациях и опорных населённых пунктах с декомпозицией до 2030 года. «Мы должны постараться эту программу выполнить. Задача крайне сложная, но люди должны жить в нормальных условиях», – подчеркнул Ростислав Гольдштейн.

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