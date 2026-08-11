Возрождая духовные традиции

Автор: Республика 11.08.2026

С 25 июля текущего года в деревне Вездино в здании церкви Николая Чудотворца проводится второй этап ремонтно-восстановительных работ.

За период сбора средств на продолжение работ по консервации здания храма гражданами и организациями было пожертвовано 1058 тыс. рублей. Деньги пошли на приобретение строительных материалов и аренду спецтехники.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – НОВЫЙ ПРОРЫВ

Этап активной работы начался 27 июля с молебна и экзамена по охране труда. Затем, взявшись за инструменты, члены экспедиции вместе с местными добровольцами начали демонтажные работы кровли и пола в трапезной. Параллельно проводились работы по возведению крыльца, зачистке металлической кровли звонницы от лишайника и мха.

За две прошедшие недели команда экспедиции «Общее Дело» под руководством Елены Бердяга и местные жители, подключившиеся к работам, заменили часть нижних сгнивших венцов по линии фундамента, восстановили перила на ярусе звона, пол и кровлю трапезной, установили изготовленные ранее окна, построили крыльцо с навесом, обработали металлическую кровлю специальным составом, защищающим металл от коррозии.

ЭНТУЗИАЗМ – БОЛЬШАЯ СИЛА

Проект «Общее Дело» объединил людей из разных уголков нашей страны – Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Казани и других мест, кому не безразличны историческое и культурное наследие своей Родины, духовность народа. В числе 28 членов экспедиции, трудившихся на храме в д.Вездино, – работники строительной отрасли и промышленных предприятий, бюджетной сферы, студенты и даже дети – Миша, Алексей и Олег из Сергиева Посада, Королева и Москвы. Двое из мальчиков уже приезжали к нам со своими родителями в прошлом году, помогали им в меру своих возможностей. Для ребят такие поездки – это не только приобщение к истории страны и получение трудовых навыков, но и обретение определённого жизненного опыта.

Дарья, учительница начальных классов из города Люберцы, в Вездино приехала уже второй раз, притом на своей машине: «В экспедиции я езжу на своей машине. Это у меня уже седьмая – два раза была в Карелии, затем в Карпогорах, на Белом море. Очень люблю проекты, реализуемые «Общим Делом», всегда с нетерпением жду лета. Команды проекта работают на объектах в Карелии, Коми, Вологодской и Архангельской областях с мая по октябрь. Каждый участник едет тогда, когда ему удобно, когда предоставят отпуск. Мне в этом плане проще – у меня отпуск длинный и всегда летом».

В субботу, 1 августа, когда удалось побывать в родной деревне, помимо плотницких работ велась и обработка металлической кровли звонницы. На высоте 14-15 метров работали девушки.

– Желающих работать на высоте у нас много. В прошлом году я тоже работала на кровле, на среднем куполе. В этом году меня не взяли – очередь, – улыбается Дарья.

ВЕРА – СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Наша страна – многоконфессиональна. У нас проживают православные христиане, мусульмане, буддисты, представители традиционных верований, атеисты. Но всех их объединяет одно – любовь к Родине, языку и культуре своего народа. Православных христиан объединяет церковь, представителей традиционной веры коми народа – мироздание и природа.

4 августа в храме Николая Чудотворца прошла божественная литургия, а на следующий день – 5 августа, было запланировано венчание супружеской пары, которая работала на восстановлении церкви. Традиции, несмотря на век цифровизации, сохраняются. И это радует!

Члены экспедиции благодарят жителей д.Вездино и волонтёров из других населённых пунктов за сердечный приём, поддержку и помощь, а также за картофель, зелень, овощи, грибы, ягоды и рыбу. Коми народ – щедрый народ, на благое дело ему ничего не жалко.

АЛЕКСАНДР ЛЮТОЕВ

фото автора

 

Оставьте первый комментарий для "Возрождая духовные традиции"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.



Powered by  Соблюдение GDPR Cookie
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.