Возрождая духовные традиции

С 25 июля текущего года в деревне Вездино в здании церкви Николая Чудотворца проводится второй этап ремонтно-восстановительных работ.

За период сбора средств на продолжение работ по консервации здания храма гражданами и организациями было пожертвовано 1058 тыс. рублей. Деньги пошли на приобретение строительных материалов и аренду спецтехники.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ – НОВЫЙ ПРОРЫВ

Этап активной работы начался 27 июля с молебна и экзамена по охране труда. Затем, взявшись за инструменты, члены экспедиции вместе с местными добровольцами начали демонтажные работы кровли и пола в трапезной. Параллельно проводились работы по возведению крыльца, зачистке металлической кровли звонницы от лишайника и мха.

За две прошедшие недели команда экспедиции «Общее Дело» под руководством Елены Бердяга и местные жители, подключившиеся к работам, заменили часть нижних сгнивших венцов по линии фундамента, восстановили перила на ярусе звона, пол и кровлю трапезной, установили изготовленные ранее окна, построили крыльцо с навесом, обработали металлическую кровлю специальным составом, защищающим металл от коррозии.

ЭНТУЗИАЗМ – БОЛЬШАЯ СИЛА

Проект «Общее Дело» объединил людей из разных уголков нашей страны – Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Казани и других мест, кому не безразличны историческое и культурное наследие своей Родины, духовность народа. В числе 28 членов экспедиции, трудившихся на храме в д.Вездино, – работники строительной отрасли и промышленных предприятий, бюджетной сферы, студенты и даже дети – Миша, Алексей и Олег из Сергиева Посада, Королева и Москвы. Двое из мальчиков уже приезжали к нам со своими родителями в прошлом году, помогали им в меру своих возможностей. Для ребят такие поездки – это не только приобщение к истории страны и получение трудовых навыков, но и обретение определённого жизненного опыта.

Дарья, учительница начальных классов из города Люберцы, в Вездино приехала уже второй раз, притом на своей машине: «В экспедиции я езжу на своей машине. Это у меня уже седьмая – два раза была в Карелии, затем в Карпогорах, на Белом море. Очень люблю проекты, реализуемые «Общим Делом», всегда с нетерпением жду лета. Команды проекта работают на объектах в Карелии, Коми, Вологодской и Архангельской областях с мая по октябрь. Каждый участник едет тогда, когда ему удобно, когда предоставят отпуск. Мне в этом плане проще – у меня отпуск длинный и всегда летом».

В субботу, 1 августа, когда удалось побывать в родной деревне, помимо плотницких работ велась и обработка металлической кровли звонницы. На высоте 14-15 метров работали девушки.

– Желающих работать на высоте у нас много. В прошлом году я тоже работала на кровле, на среднем куполе. В этом году меня не взяли – очередь, – улыбается Дарья.

ВЕРА – СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Наша страна – многоконфессиональна. У нас проживают православные христиане, мусульмане, буддисты, представители традиционных верований, атеисты. Но всех их объединяет одно – любовь к Родине, языку и культуре своего народа. Православных христиан объединяет церковь, представителей традиционной веры коми народа – мироздание и природа.

4 августа в храме Николая Чудотворца прошла божественная литургия, а на следующий день – 5 августа, было запланировано венчание супружеской пары, которая работала на восстановлении церкви. Традиции, несмотря на век цифровизации, сохраняются. И это радует!

Члены экспедиции благодарят жителей д.Вездино и волонтёров из других населённых пунктов за сердечный приём, поддержку и помощь, а также за картофель, зелень, овощи, грибы, ягоды и рыбу. Коми народ – щедрый народ, на благое дело ему ничего не жалко.

АЛЕКСАНДР ЛЮТОЕВ

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