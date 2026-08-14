Министр культуры региона Марина Бурмистрова пригласила жителей Коми отпраздновать юбилей республики

Автор: Республика 14.08.2026

О праздничных мероприятиях в честь Дня республики Марина Бурмистрова рассказала в эфире телеканала «Юрган».

В числе ярких событий, подготовленных для земляков, министр назвала Межрегиональный фестиваль духовых и национальных инструментов «Дух Севера». Он объединит коллективы из Республики Коми, Архангельской и Нижегородской областей, Республики Марий-Эл, Республики Бурятия, Республики Карелия, г. Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкого автономного округа. Стать зрителями фестиваля можно 21-22 августа.

Национальная культура во всей красе будет представлена 22 августа на Республиканском празднике народного художественного творчества «Шондiбан». Гости праздника, который начнется в 12:30, увидят шествие творческих делегаций муниципальных образований и трудовых коллективов, театрализованное представление, посвященное традициям коми народа, а также примут участие в спортивных активностях, мастер-классах, играх и интерактивных мероприятиях. Кроме того, в парке им. Кирова в 12:00 начнется «Современный Шондiбан» – яркая арт-программа, раскрывающая творческие традиции Коми в современных креативных форматах.

21-23 августа VII Международный гастрономический фестиваль «Шаньгафест» откроет двери в мир старинных рецептов. Гостей праздника ждет мастерство шеф-поваров и знакомство с тайнами гастрономической национальной культуры. Открыть для себя вкусы «Шаньгафеста» можно будет на площадке около Ростелекома.

21 августа в 18:30 в Коми республиканской академической филармонии состоится Красная дорожка церемонии закрытия Международного кинофестиваля стран СНГ. Фестиваль пройдёт 18-21 августа и объединит киноискусство России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

22 августа в 15:00 ценители хорового исполнения получат настоящий подарок – выступление Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого. Концерт откроет региональный тур: с 22 по 29 августа Хор Пятницкого даст концерты в Воркуте, Инте, Усинске, Печоре и Ухте.

22 августа в 20:00 на Стефановской площади Сыктывкара состоится концерт заслуженного артиста России Леонида Агутина.

На следующий день тему этнокультурного достояния продолжит Межрегиональный мультикультурный молодёжный этнофестиваль «Диалог культур: северное многоцветье». 23 августа в 12:00 творческие коллективы Республики Коми и России на Стефановской площади покажут музыкальные и танцевальные номера и во всей красе раскроют наследие народов России в современных интерпретациях.

23 августа с 10:00 до 17:00 пройдет Республиканская выставка «Достояние Севера – 2026». В ней примут участие представители крупных предприятий, ремесленники и мастера. Традиционные технологии, ремёсла, мастер-классы, интерактивные события, VR-путешествия и многие другие мероприятия пройдут в ТРЦ «Июнь».

Посмотреть запись эфира можно в официальном сообществе Министерства культуры и архивного дела Республики Коми: https://vk.com/live-48293308_456247577

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