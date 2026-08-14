«КомиЛето» продолжается

«КомиЛето» – это единый культурно-туристический бренд, который запустил Глава Коми Ростислав Гольдштейн.

Проект объединяет самые яркие события республики: спортивные слеты, молодежные интерактивные площадки, выставки и культурные программы. В эти выходные:

15 августа, суббота

День Эжвы. Он будет проходить на нескольких площадках. Главная – улица Славы. Там с 10:00 до 21:30 будут работать творческие и игровые зоны, ярмарка, состоится праздничный концерт. С 14:00 до 17:00 на стадионе спорткомплекса «Бумажник» для эжвинцев состоится фестиваль «Эжва спортивная» с подвижными активностями и пожарно-прикладным спортом. Кроме этого, в Музее им. Н. М. Дьяконова пройдет День открытых дверей. 16+

С 11:00 до 19:00 – День города Емва (Княжпогостский район), посвященный 105-летию Респуб-лики Коми. Гостей ждут торговые ряды, поселковые подворья, мастер-классы, выставки и праздничный концерт «Город зажигает огни». 16+

В селе Грива Койгородского района пройдет районный обрядовый праздник «Зымгыштам» (Пошумим, погремим / пошумим, попляшем). Он посвящен Году единства народов России, Году села и 440-летию села Грива. 0+

В селе Мутный Материк (Усинский район) – День села. 0+

12:00 – в селе Нижний Воч (Усть-Куломский район) – ГастроЭтноФест «КольТан». В программе дегустация более 50 коми блюд, тропа охотника, рыбалка с профессионалом, выступления коллективов, песни у костра, концерт группы «Чемодан», ярмарка-продажа, мастер-классы и другие активности. 12+

13:00 – в поселке Югыдъяг (Усть-Куломский район) – Концертная программа «С Днем рождения, Югыдъяг!» (89 лет) и праздник «Чолэм» (площадь у Дома культуры и территория парка «Югыд-парк»). 0+

15:00 ­– в поселке Нижний Ярашъю (Усть-Куломский район) – концертная программа «Чужан муын юргö гаж», посвященная дню поселка. 6+

В Корткеросском районе пройдут Дни сел Нёбдино, Сторожевск, Уръель. 6+

16 августа, воскресенье

В Печоре состоятся Всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». 12+

В селе Выльгорт (Сыктывдинский район) – летний фестиваль ВФСК ГТО «Семейная команда». 6+

В Троицко-Печорске – соревнования по футболу на приз газеты «Заря Припечорья». 6+

В сельском поселке Намск (Корткеросский район) – Народное гуляние «С юбилеем, любимый поселок!», посвященное 95-летию поселения. 12+