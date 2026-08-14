На все сто!

Автор: Республика 14.08.2026

В Коми чествовали лучших выпускников

11 августа в большом зале Администрации Главы Коми прошла торжественная церемония награждения призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и выпускников общеобразовательных организаций, получивших по результатам единого государственного экзамена 100 баллов.

Поздравляя выпускников, их родителей и педагогов, Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн констатировал, что в этом году в регионе 32 ученика сдали ЕГЭ на максимальные 100 баллов. Это на 8 человек больше, чем в прошлом году. Положительная динамика – результат работы большой и слаженной команды, убежден глава региона:

– Коми становится сильнее в образовании год за годом, шаг за шагом. Ремонтируются школы, приходят работать молодые учителя, классы оснащаются новым оборудованием. Скажу без лишней скромности: наши школы – одни из лучших в стране. Ваши успехи – лучшее тому подтверждение. Вам предстоит выбрать жизненный путь. Выбирайте тот, что вам ближе. Выбирайте то дело, которым будете гореть, работайте на благо страны и родной республики! Гордимся вами!

Ростислав Гольдштейн сказал, что талантливые ребята всегда будут востребованы в родном регионе, здесь им во всём помогут:

– Коми – это территория будущего, и это будущее – вы! Верим в каждого из вас. Отдельное спасибо родителям и наставникам за мудрость, терпение и веру. Спасибо за то, что были рядом. Победа ваших детей и воспитанников – это еще и ваша победа. Всем желаю новых успехов и достижений! Правильного выбора дальнейшего пути!

Благодарственные письма Главы Республики Коми получали выпускники, их родители и наставники. Учитель русского языка и литературы сыктывкарской школы №12 имени Олега Кошевого Оксана Худякова подготовила стобалльницу Любовь Конакову. Оксана Леонидовна отмечает, что добиться высшего результата ее воспитаннице помогла не только любовь к литературе:

– Чтобы достичь такого результата, нужны такие качества, как трудолюбие и целенаправленность. Конечно, много было талантливых учеников за годы работы, но это моя первая стобалльница. Желаю ей больших-больших успехов!

Бытует мнение, что в городах больше возможностей получать качественное образование. Выпускники этого года своим примером доказывают, что сейчас получить качественное образование можно и в сельских школах – было бы желание и трудолюбие. Дмитрий Сидоров окончил среднюю общеобразовательную школу в селе Визинга Сысольского района с золотой медалью. Его результат ЕГЭ по физике – 100 баллов.

– Учителя у нас очень квалифицированные. Возможности все те же самые. Можно учиться и в онлайн-школах, и с репетиторами. Лично я занимался дополнительно в онлайн-школе только по русскому языку. В целом в школе даются великолепные базовые знания. Поэтому сдавать ЕГЭ было не супер трудно. Я хочу поблагодарить всех учителей, – отмечает Дмитрий.

Выпускник не скрывает, что готовиться к экзамену ему помогала мама – Наталья Турышева. Она преподает физику в школе. С сыном занималась дополнительно.

Наталья Валерьевна подтверждает, что их школа укомплектована всем необходимым. Кабинет физики оснащен современной цифровой техникой. Уровень обучения в Визинге высокий, убеждена педагог и мать. А вообще огромную роль играет сильный педагог. Таких в селе много.

– Как увлечь и мотивировать детей? Самый лучший вариант, если дети уже с пятого класса усиленно занимаются физикой. Сегодня огромное множество возможностей для этого. Проектные кружки есть, связанные с образовательной средой «Точки роста». Ребенок вовлекается, когда начинает посещать занятия кружков. А потом уже свою роль должен сыграть педагог. Важно увлечь ребенка предметом. Окружение тоже сильно влияет. Сыну повезло, что в его классе оказались такие же заинтересованные и увлеченные ребята, как он. Они группой учились, присутствовал эффект соревновательности. В этом классе мне было очень интересно работать. Я видела от ребят отдачу с седьмого до одиннадцатого класса. Выпуск крепкий, – отмечает Наталья Турышева.

Дмитрий планирует получать высшее образование в Санкт-Петербургском политехническом университете.

Еще одна мама стобалльника – Любовь Зезегова – говорит, что у нее никогда не было стремления воспитать отличника. Важно было в первую очередь воспитать достойного члена общества. Свою «сотню» Георгий Зезегов тоже набрал по физике. Окончил сыктывкарский лицей для одаренных детей. Обучение продолжит в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана по направлению «лазерная оптика».

– От садика до лицея всегда стремилась для сына создавать благоприятное окружение. Здоровая среда для ребенка имеет особое значение, нужно, чтобы вокруг него были сильные личности, чтобы он к ним тянулся. Конечно, нужны такие составляющие, как любовь, забота и мотивация. Очень положительно повлияла на него первая учительница – Людмила Алексеевна Машталер. Она талантливейший педагог, направляла детей и мотивировала тоже, – говорит Любовь Юрьевна.

Выпускница гимназии при главе Сосногорска Арина Бикчурина на 100 баллов сдала ЕГЭ по биологии и химии. При выборе экзаменов мультистобалльница советует останавливаться на тех предметах, к которым есть искренний интерес.

– Спасибо преподавателям и руководству гимназии. Нам создали все условия для развития. Проводились дополнительные занятия, проходила практика в формате ЕГЭ, скрупулезно разбирали допущенные ошибки. Мне было очень комфортно. Дополнительно занималась дома, – рассказывает она.

Поступила Арина на специальность «лечебное дело» в Институт медицинского образования Национального исследовательского центра имени В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Учиться в престижном медицинском вузе – ее давняя мечта. Поэтому на подготовку к экзаменам ушло немало времени. Заниматься приходилось порой по десять часов в день. Поддержу оказывали педагоги, родные и близкие.

Сергей Ануфриев окончил сыктывкарский Физико-математический лицей-интернат. Он стал стобалльником по химии. Сергей усиленно готовился в лицее и ежедневно решал варианты ЕГЭ за предыдущие годы дома. Весьма взвешенно отвечая на вопросы, стобалльник посоветовал соблюдать баланс между отдыхом и учебой. Как и Арина Бикчурина, он продолжит обучение в Институте медицинского образования НИЦ имени В.А. Алмазова.

Успехи на ЕГЭ – это огромная победа самих ребят, а также закономерный результат труда их педагогов и поддержки родителей.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и Ивана МЫСОВА

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