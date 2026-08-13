Ярко, вкусно, весело!

Республика Коми отметит 105-летие с размахом

Регион готовится принять эстафету у легендарной выставки «Россия» и на несколько дней превратиться в эпицентр культурной и технологической жизни. С 17 по 23 августа Сыктывкар станет площадкой для беспрецедентного марафона событий, приуроченных к 105-летию государственности Коми. Масштабные фестивали, международные премьеры и союз технологий с вековыми традициями – рассказываем, чем еще удивит «КомиЛето».

Максимальная открытость

Подготовка к главному празднику региона вышла на финишную прямую. На аппаратном совещании с зампредами правительства 10 августа Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн поставил жесткие сроки и потребовал максимальной открытости.

– Информирование населения во всех муниципалитетах должно быть своевременным, полным и вестись через все доступные каналы – от официальных ресурсов до социальных сетей. Начиная с сегодняшнего дня, – подчеркнул Ростислав Гольдштейн.

Это означает, что праздник не ограничится столицей, а масштабная программа проекта «КомиЛето», инициированного самим Ростиславом Гольдштейном, станет настоящим подарком каждому жителю.

– Такого количества участников всех фестивальных проектов «КомиЛето», которые будут проводиться в этом году ко Дню Республики Коми, у нас не было никогда. В этом году это будет очень ярко, и я лично хотел бы посмотреть на всё, – признался зампред правительства Коми Сергей Емельянова, перечисляя праздничные события.

Новый «Вкус Коми»

Одним из первых, еще за неделю до официальных торжеств, стартует проект, который изменит представление о северной кухне. С 14 августа в республике развернется проектная лаборатория «Гастрокэмп Коми». Как рассказала министр туризма региона Мария Бадмацыренова, впервые в Коми приедет звездный десант столичных шеф-поваров во главе с признанным мировым экспертом в области гастродипломатии Леонидом Гелибтерманом. Их задача – не просто продегустировать местные продукты, а погрузиться в традиции, проехать с экспедициями по сельским районам, найти уникальные вкусовые сочетания и буквально переосмыслить коми кухню.

Результатом станет обновленное меню «Вкус Коми», которое появится в ресторанах региона. Презентация для профессионалов пройдет 20 августа, а уже 21 августа в 15:00 на площадке у здания Ростелекома развернется международный фестиваль «ШаньгаФест. Вкус Севера». Сюда со своими гастрономическими хитами приедут участники из Кабардино-Балкарии, Пермского края, Кировской и Вологодской областей. Как подчеркнула Мария Бадмацыренова, люди сегодня едут именно за вкусами, и Коми обязана занять достойное место на яркой гастрономической палитре России.

Звездная дорожка кинофестиваля

С 18 по 21 августа Сыктывкар примерит статус столицы кинематографа Содружества. Впервые здесь пройдет Международный кинофестиваль стран СНГ, который соберет режиссеров из восьми государств. В афише – всероссийские премьеры фильмов «Чучело» и «Дед Фомич», а открытие ознаменует показ картины «Классная» в «РубЛион Синема», бесплатные сеансы продлятся до 31 августа. Генеральный продюсер фестиваля Юрий Офров пообещал и живое общение: кульминацией станет церемония закрытия кинофестиваля 21 августа. У здания филармонии по настоящей красной ковровой дорожке пройдут звезды отечественного кино – Михаил Башкатов, Глеб Калюжный, Владимир Цветков и генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, который лично представит свой документальный фильм «Аэропорт».

Организаторы позаботились и об образовательной программе. Совместно с онлайн-кинотеатром Rutube пройдет масштабный мастер-класс для блогеров и создателей контента, а одним из самых любопытных событий станет презентация сериала «Трасса-2». Съемочная группа раскроет эксклюзивные подробности работы в Воркуте и обсудит, как привлекать большие киностудии в самобытные северные регионы.

– Разные языки, разные традиции, но всех участников объединяет одно – это большая любовь к кино, – отметил Юрий Офров.

Энергия молодых

Параллельно с кинопоказами, с 19 по 23 августа, город станет огромной творческой лабораторией для участников Первого молодежного творческого лагеря стран СНГ «Маяк Севера». Проект реализуется по инициативе Президента России в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Конкуренция за место под северным солнцем была колоссальная. Как рассказала гендиректор Агентства по развитию туризма Коми Мария Вахнина, на шесть треков – от театра и этномузыки до цифрового искусства и медиа – было подано более 600 заявок. Сто лучших молодых художников, дизайнеров и музыкантов из стран СНГ и России встретятся в центре Сыктывкара, чтобы под руководством федеральных экспертов создавать коллаборации на стыке традиций и современных технологий. Участники лагеря станут не просто зрителями, а действующими лицами праздника, влившись в шествие «Шондiбана» и другие события.

Мелодии, от которых захватывает дух

21 и 22 августа музыка буквально захватит улицы. V Межрегиональный фестиваль «Дух Севера» в этом году смело можно называть всероссийским. Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Ассоциации духовых оркестров имени Валерия Халилова, на сцену выйдут 15 коллективов и более 250 юных музыкантов. Торжественное открытие на Стефановской площади 21 августа в 17:00 перерастет в многочасовой концерт, а на следующий день в Колледже искусств развернутся интерактивные площадки. Здесь можно будет не только услышать звуки редких национальных инструментов, но и попробовать сыграть на них самому. Самой трогательной частью обещает стать сводный оркестр, который выучит и исполнит гимны России и Республики Коми.

«Шондiбан» и хедлайнер

Центральный день торжеств, 22 августа, запомнится зрителям грандиозным шествием. Как сообщил руководитель Центра народного творчества Иван Токмаков, традиционный фестиваль «Шондiбан» («Лик солнца») возвращается после долгого перерыва. От Кировского парка по улице Коммунистической двинется колонна из 1600 участников в красочных костюмах, а на Стефановской площади зрителей ждет нечто уникальное: впервые 600 участников из всех районов республики объединятся в единое театрализованное действо. В парке им. Кирова раскинутся девять тематических зон по мотивам коми промыслового календаря – от медвежьих силовых забав до лисьих хитростей и дегустаций северных пирогов.

Специальным подарком для жителей станет выступление легендарного хора имени Пятницкого, который даст серию из восьми концертов в разных уголках Коми. А в 20:00 на Стефановской площади начнется долгожданный сольный концерт хедлайнера – Леонида Агутина.

Технологии и традиции

Финальный аккорд празднования, 23 августа, объединит под крышей ТРЦ «Июнь» прошлое и будущее. Выставка «Достояние Севера» соберет 20 муниципалитетов и более 200 предприятий. Организаторы обещают полное погружение: от настоящего чума оленеводов и мастер-классов по выделке кожи до шлемов виртуальной реальности. Гости смогут спуститься в виртуальную шахту, поуправлять беспилотником и напечатать сувенир на 3D-принтере. Главный эксперт проекта Ксения Бобрецова подчеркивает: зрелище рассчитано на возраст «от нуля и старше» – будут и экологическая аллея с маршрутами по нацпаркам, и мобильная лаборатория для экспресс-тестирования здоровья, и даже республиканские соревнования по картингу.

Параллельно на Стефановской площади в полдень стартует XII мультикультурный этнофестиваль «Диалог культур: северное многоцветье». Как отметил директор Дома дружбы народов Григорий Хатанзейский, 160 участников из разных регионов России покажут силу единства. Здесь же продолжится городской марафон: фестиваль «1000 счастливых семей», детские программы и массовое народное караоке.

Доброе сердце праздника

В этой феерии нашлось место и очень личной трогательной истории. Генеральный продюсер самого доброго фестиваля «Театр Дети» Илья Сметанин рассказал, что команда выпускников ведущих театральных вузов страны приедет работать с воспитанниками сыктывкарского детского дома №3. Вместе с профессионалами дети создадут спектакли и выставочную программу. 21 августа в Гимназии искусств покажут спектакль «Равновесие» с персонажами коми мифов, а 24 августа на сцене Театра драмы им. Савина состоится смелый эксперимент – мюзикл «Голоса», где на сложный путь в жанре вступят обычные подростки.

Весь этот калейдоскоп событий объединен проектом «КомиЛето», стартовавшим по инициативе главы республики Ростислава Гольдштейна. Судя по насыщенности программы, проект действительно превращает Сыктывкар в мощную точку притяжения, где переплелись вековые традиции, высокие технологии и живое человеческое творчество. 105-летие республики обещает стать самым ярким и запоминающимся событием, оставляющим ощущение грандиозного, но очень теплого и общего для всех праздника.

Купава ВОЛКОВА

Фото Ивана МЫСОВА и из архива «Республики»