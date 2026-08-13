В Коми почтили память Юрия Спиридонова

Автор: Республика 13.08.2026

16 лет назад не стало первого Главы Республики Коми Юрия Алексеевича Спиридонова.

Он возглавлял наш северный край в тяжелые времена, когда проходила перестройка в политической и экономической системах. Первый глава республики ушел из жизни 12 августа 2010 года. В шестнадцатую годовщину со дня его смерти у памятника на Краснозатонском кладбище в Сыктывкаре почтить его память собрались родные, друзья и соратники.

Также в память о видном советском и российском государственном деятеле те, кому дорога память о нем, возложили цветы к мемориальной доске, установленной на здании Администрации Главы Респуб-лики Коми.

Выступающие напомнили о масштабе личности Юрия Спиридонова и его роли в истории Коми и России. В частности, под его руководством было разработано более сотни законов. Среди них законы о собственности, о недрах, о защищенности инвалидов, о государственных языках, государственных символах, об исполнительной власти. Утверждена новая Конституция Республики Коми, избран новый парламент – Государственный Совет. Именно при Юрии Спиридонове были заложены основы современного государственного устройства региона.

Также Юрий Спиридонов был кандидатом технических наук и доктором экономических наук. Сфера его научных интересов охватывала геологические и химические науки, науки о земле, лесохозяйственные науки, науки по экономике региона: управлению, планированию, анализу, а также международным отношениям и внешней политике.

Более четырех десятилетий профессиональная биография и личная судьба Юрия Спиридонова были связаны с республикой. Здесь он прошел путь от горного мастера шахты Ярегского управления до первого главы региона. В 1990-1994 годы – председатель Президиума Верховного Совета Коми АССР. С 1994 по 2001 годы – Глава Республики Коми. В 2003 году был избран депутатом Госдумы России, где работал в комитете по природным ресурсам и природопользованию. Считается, что преобразования, которые произошли в республике под его руководством, стали самыми важными и масштабными в истории развития региона.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора и из архива «Республики»

 

 

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